Футбол
Москва 24Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
В этом году чемпионат мира пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу – в 2011 и в 2013 годах. В 2018 году в России впервые прошел чемпионат мира по футболу.
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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года будет проведен в России. Мы все помним последний чемпионат мира в России, который прошел с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждем в России чемпионат мира уже по пляжному футболу.
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