Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года будет проведен в России. Мы все помним последний чемпионат мира в России, который прошел с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждем в России чемпионат мира уже по пляжному футболу.

В этом году чемпионат мира пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу – в 2011 и в 2013 годах. В 2018 году в России впервые прошел чемпионат мира по футболу.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России

Политика Песков рассказал о работе Путина и Эрдогана над меморандумом по Сирии Ранее американский телеканал CNN назвал Соединенные Штаты «самыми большими неудачниками» на политической арене после заключения президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума по Сирии.

Футбол ЦСКА — Ференцварош 0:1 Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.

Армия и оружие В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.

Общество Forbes назвал самых богатых женщин России Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Экономика Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Музыка Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.

Авто Mitsubishi Xpander получит внедорожную версию Бюджетный семиместный компактвэн Mitsubishi Xpander, созданный для рынка Юго-Восточной Азии, получит внедорожную версию.

Экономика Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.

Авто Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.

Экономика Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике В четверг, 24 октября, в Белом доме состоится согласительное совещание с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, и вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК), рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник в одной из нефтяных компаний, планирующих стать резидентом Арктической зоны.

Политика В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.

Политика Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.

Политика Медведев призвал членов «Единой России» не идти самовыдвиженцами Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев осудил кандидатов, которые, получив поддержку от партии, идут на выборы как самовыдвиженцы.

Политика Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Происшествия По факту отравления заключенных «Матросской Тишины» возбуждено дело Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено по факту отравления заключенных под стражу в СИЗО-1 ("Матросская Тишина").

Политика Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.

Шоу-бизнес Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.

Армия и оружие Глава Пентагона заявил о необходимости вернуть Турцию в орбиту НАТО Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что Анкара движется в неверном направлении по отношению к союзникам по НАТО, сближаясь больше с Россией, чем с Западом.

Происшествия Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами 39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.

Политика Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.