Футбол

РБКРБКРоссия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу-2021

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) постановил доверить право проведения чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года России. Такое решение принято на совете организации в Шанхае. За право принять турнир боролись также Чили и Сальвадор.
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Джанни Инфантино
Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года будет проведен в России. Мы все помним последний чемпионат мира в России, который прошел с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждем в России чемпионат мира уже по пляжному футболу.
— Джанни ИнфантиноМИР 24 06:31

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