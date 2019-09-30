На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене. Она преодолела планку на высоте 2,04 метра. Такой же результат показала и украинка Ярослава Магучих, однако у российской спортсменки оказалось преимущество по числу попыток.

Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене

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