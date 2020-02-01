Происшествия
Газета.RuЧемпиону России по боксу Кушиташвили предъявлены обвинения
13 февраля чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили следствием были предъявлены официальные обвинения в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии, который был в числе тех, кто задерживал спортсмена.
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Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Политика
Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Общество
Филипп Киркоров представил новый клип «Романы»
Певец Филипп Киркоров выпустил клип на трек "Романы". Ролик вышел 14 февраля на официальном YouTube - канале артиста.
Наука
Клоны деревьев помогут восстановить леса
Политика
Глава МИД Белоруссии встретился с помощником госсекретаря США
«На полях конференции Макей провел переговоры с помощником государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером, в ходе которых был обсуждён широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога», — приводит ТАСС сообщение белорусского МИД.
Технологии
Создан мобильный телефон с дисковым номеронабирателем
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.
Здоровье
В России планируют снять ограничения на закупки иностранных лекарств
К 12 марта было поручено представить предложения по отмене ограничений на покупку иностранных жизненно-важных лекарств.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры
Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Тимати впервые показала лицо их сына
Возлюбленная российского рэпера Тимати впервые показала лицо их общего сына Ратмира.
Наука
Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Общество
В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Здоровье
В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Политика
Доклад по Украине убрали с сайта Мюнхенской конференции
С сайта Мюнхенской конференции исчез ранее опубликованный доклад по Украине, подготовленный группой украинских, российских и европейских экспертов.
Футбол
«Ювентус» хочет заполучить Икарди в обход «Интера»
Туринский «Ювентус» предстоящим летом намерен усилить линию атаки нападающим миланского «Интера» Мауро Икарди, который сейчас выступает на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», сообщает Sport Mediaset.
Спорт
Россиянки завоевали девять медалей на чемпионате Европы по борьбе
Женская сборная России завоевала девять наград на чемпионате Европы по борьбе.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Шоу-бизнес
У Лолиты во время концерта случился приступ
У певицы Лолиты случился приступ во время концерта.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Общество
Ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась в космосе
Отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе спустя 29 лет после запуска с образованием 75 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Хоккей
Чемпион мира Морозов стал новым президентом КХЛ
Двукратный чемпион мира Алексей Морозов с сегодняшнего дня официально стал президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Экономика
На что может рассчитывать неработающий пенсионер в 2020 году
Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».