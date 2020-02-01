Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧемпиону России по боксу Кушиташвили предъявлены обвинения

13 февраля чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили следствием были предъявлены официальные обвинения в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии, который был в числе тех, кто задерживал спортсмена.
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Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России по боксу

Матч ТВ09:49

Кокаиновые бои на ринге и за пределами. Кушиташвили попался на наркотиках — и это проблема многих спортсменов

Телеканал 360°12:10

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

ТАСС03:32

Суд признал законным арест Кушиташвили. Боксера обвиняют в хранении наркотиков и насилии

Sport24.ru05:46

Адвокат Кушиташвили заявил, что наркотики могли подмешать в напиток спортсмена

Советский спорт06:36

Кушиташвили пожизненно дисквалифицирован Федерацией бокса России

Спорт-Экспресс08:18

Валуев не будет говорить об отстранении Кушиташвили до решения суда

РИА Новости09:43
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