Футбол
Нева СпортЧерчесов: Большая вероятность, что Жирков не сыграет с Сан-Марино
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Тренер добавил, что заключение врача будет получено сегодня вечером, 18 ноября, исходя из него будет определен состав на завтрашний матч. Напомним, Россия в гостях сыграет с Сан-Марино в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
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Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провёл тренировку, хоть она и не была интенсивной.
— Станислав Черчесов, футболистНевские Новости 12:04
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