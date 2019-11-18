Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провёл тренировку, хоть она и не была интенсивной.

Тренер добавил, что заключение врача будет получено сегодня вечером, 18 ноября, исходя из него будет определен состав на завтрашний матч. Напомним, Россия в гостях сыграет с Сан-Марино в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Черчесов: Большая вероятность, что Жирков не сыграет с Сан-Марино

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