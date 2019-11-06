Футбол
Sport.ruЧерчесов: «Из „Баварии“ пока не звонили»
Журналисты польского издания Polsat Sport связались с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, что узнать, не собирается ли он возглавить тренерский мостик мюнхенской "Баварии".
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Здоровье
Онкологи Подмосковья назвали основные факторы успешного лечения рака
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области, областные врачи назвали ряд факторов для успешного лечения рака.
ToDay News Ufa вчера в 22:47
Политика
Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 17:00
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета 06:27
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала рубль
Таможня Финляндии с 1 мая 2016 г. по 30 июня 2019 г. неверно конвертировала несколько иностранных валют: российский рубль, китайский юань и доллар США.
Ведомости 10:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что стала жертвой домашнего насилия
Бузова стала жертвой насилия, но боялась рассказать об этом В одном из последних интервью в рамках проекта "План Б" Ольга Бузова призналась журналистам, что однажды стала жертвой семейного насилия.
SM News 05:43
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 08:12
Технологии
Как смартфоны шпионят за своими пользователями
Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал 14:32
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Наука
Ученые назвали ингредиенты пищи, вызывающие гипераппетит
РИА Новости вчера в 04:21
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Футбол
«Байер» добыл победу в матче с «Атлетико»
В группе D Лиги чемпионов запуталась турнирная ситуация после матча четвёртого тура «Байер» - «Атлетико».
Евро-футбол.ру 16:54
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru вчера в 04:32
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Sportbox.RU вчера в 05:03
Общество
Россияне высказались за четырехдневную рабочую неделю
Около трети участников исследования отметили, что готовы к увеличению рабочего времени ради четырехдневной рабочей недели.
Transsibinfo 08:30
Происшествия
В Киеве на крышу «мерседеса» бросили взрывное устройство, есть жертвы
Неизвестный мотоциклист бросил взрывное устройство на крышу автомобиля "мерседес" на трассе Житомир-Киев.
Московский Комсомолец 16:25
Армия и оружие
The Print (Индия): программа «Делать в Индии» занимает главное место в повестке визита министра обороны Индии в Москву (The Print)
Сингх намерен сосредоточить внимание на программе «Делай в Индии» (Make in India), тогда как Москва рассчитывает заключить сделку на правительственном уровне для реализации проекта «П75 Индия» (P75I) по строительству шести новых неатомных подводных лодок.
ИноСМИ 06:18
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал, что с его сыном делали сослуживцы
Отец солдата-срочника, ссылаясь на слова Рамиля Шамтсутдинова, заявил, что его сына подвергали издевательствам в военной части.
Российский Диалог 09:22
Политика
Курирующий мусорную реформу замминистра природы ушел в отставку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра природы и экологии Владимира Логинова, курирующего переработку отходов, а также госполитику в сфере охраны окружающей среды.
Daily Storm 03:25
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 16:06
Экономика
Бюджет получит больше 50 млрд руб. от «Роснефтегаза»
Непубличное АО "Роснефтегаз", которое владеет пакетами акций "Роснефти" (50% плюс одна акция), "Газпрома" (10,97%) и "Интер РАО" (27,63%), намерено выплатить в бюджет промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года на сумму около 51,4 млрд руб. Об этом РБК стало известно из дополнительных материалов к отчету Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2019 года.
РБК 16:08
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма.
РИА Новости 13:57
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Гаджеты
Lenovo One объединит Windows и Android
Китайский бренд Lenovo работает над новой системой, которая объединит ОС Windows и Android. Речь идёт о некоем продукте Lenovo One.
Игромания.ру 16:39
Технологии
В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Forbes 16:03
Авто
Новая Kia Optima поразит красотой
Хотя, оговоримся – новая KIA Optima перестает быть полноценным бизнес-седаном и превращается в стильный молодежный фастбэк с купеобразным кузовом.
Автоновости дня вчера в 02:33