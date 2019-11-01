Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЧерчесов, Хашиг прослушали семинар Розетти о VAR

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти провел семинар в России, чтобы рассказать слушателям о нововведениях, связанных с системой VAR. На мероприятии были главный тренер сборной России Станислав Черчесов, функционер «Краснодара» Владимир Хашиг.
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Глава судейского комитета УЕФА о видеоарбитрах, детекторах лжи в России и моменте в матче «Краснодара» в Лиге чемпионов

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Газета.Ru07:59

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Бомбардир.ру11:58
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