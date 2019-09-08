Футбол
Sport24.ruЧерчесов: «Не хотел бы никого выделять в сборной Казахстана»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к отборочному матчу Евро-2020 с командой Казахстана, отказавшись выделять кого-либо в составе соперника.
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Экономика
Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 17:19
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Баскетбол
Сборная России одержала победу над Венесуэлой на ЧМ по баскетболу
Невские Новости 06:40
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Футбол
Йович усугубил свою травму в матче с Португалией
Нападающий «Реала» Лука Йович получил травму, находясь в расположение сборной Сербии, которая проводит отборочные матчи Евро-2020, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 15:24
Футбол
Кикнадзе рассказал о несостоявшемся трансфере звёздного нападающего в «Локомотив»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб мог подписать контракт со звёздным форвардом.
RT на русском 17:29
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Происшествия
Двух «яблочников» оштрафовали за незаконную агитацию в Петербурге
Мировой судья судебного участка 18 оштрафовала двух кандидатов в депутаты от партии «Яблоко» Станислава Диденко и Максима Левко за проведение предвыборной агитации в день тишины.
Политическая Экспертиза 16:19
Армия и оружие
В новых ядерных бомбах США обнаружили дефект
Из-за обнаруженных дефектов США решили отложить на полтора года выпуск управляемых ядерных бомб B61 12-го поколения и боеголовок W88 ALT 370.
Газета.Ru 15:17
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика
В посольстве РФ раскритиковали деятельность британских СМИ
Российские дипломаты назвали публикацию очередным примером ангажированности и некомпетентности британских СМИ.
Life.ru 17:37
Происшествия
Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru 16:15
Политика
Памфилова рассказала про фейки о нарушениях на выборах
РИА Новости 15:45
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Политика
«Единая Россия» стала оппозицией в Хабаровском крае
В прошлом году во втором туре губернаторских выборов в крае действующего главу региона Вячеслава Шпорта победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.
РБК 16:46
Армия и оружие
Отряды ПНС Ливии наступают к югу от Триполи, силы Хафтара несут потери
Отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии ведут наступательные операции к югу от Триполи, силы Халифы Хафтара терпят поражение, заявил РИА Новости представитель вооруженных сил кабмина на западе страны Мухаммад Кануну.
РИА Новости 17:21
Футбол
«Химки» потерпели первое поражение в Олимп-ФНЛ, уступив «Торпедо»
Московское "Торпедо" со счетом 1:0 дома победило подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС 12:58
Политика
Предварительные итоги. Как прошел единый день голосования в России
Телеканал 360° 16:53
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Путин и Макрон обсудили Украину
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 13:19
Общество
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways (" Бритиш эйруэйрз") была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
Зеленского предложили номинировать на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский предложил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.
Lenta.ru 16:49