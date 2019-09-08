Футбол

Sport24.ruSport24.ruЧерчесов: «Не хотел бы никого выделять в сборной Казахстана»

Россия — Казахстан
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к отборочному матчу Евро-2020 с командой Казахстана, отказавшись выделять кого-либо в составе соперника.
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