Футбол
Sport24.ruЧерчесов: «Не хотел бы никого выделять в сборной Казахстана»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к отборочному матчу Евро-2020 с командой Казахстана, отказавшись выделять кого-либо в составе соперника.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Черчесов: у Ионова побаливает икроножная мышца, завтра решим, кто готов играть
Чемпионатвчера в 07:36
Черчесов рассказал о режиме футболистов сборной России перед матчем с командой Казахстана
RT на русскомвчера в 07:38
Станислав Черчесов: «Решение по составу на игру с Казахстаном еще не принято»
Sportbox.RUвчера в 08:09
Черчесов рассказал о состоянии игроков сборной перед матчем с Казахстаном
Невские Новостивчера в 08:20
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:40, Вашингтон
Шоу-бизнес
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени
Экспресс газета вчера в 08:21
Политика
Андрей Назаров не откажется от поста премьер-министра Башкирии
Сегодня, 8 сентября, в Общественном пресс-центре в Уфе сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров ответил на вопрос, насколько он готов стать премьер-министром Башкирии, если ему этот пост предложит Радий Хабиров.
МедиаКорСеть вчера в 14:21
Политика
Действующие главы регионов лидируют на выборах губернаторов
В Забайкальском крае — Александр Осипов получает почти 90% после обработки 92%.
Говорит Москва вчера в 16:49
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика
Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Здоровье
Мать помогла сыну-гею стать отцом двойни
Lenta.ru 00:05
Недвижимость
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового Резкий рост цен на недвижимость на фоне изменений законодательства, отраслевой инфляции и повышения доступности ипотеки помог России взлететь на 27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье — сразу на 19-е место.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия
У пассажирского самолета загорелся двигатель в Шереметьево
Газета.Ru вчера в 12:30
Политика
В ДНР сообщили о скором запуске поездов до Москвы и Петербурга
Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что прорабатывается вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения в Россию.
Московский Комсомолец вчера в 12:16
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета вчера в 13:58
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Фигурное катание
Медведева снова упала перед Загитовой
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала во время произвольной программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России.
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
Министр ВС Франции выступает за диалог с Россией
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж намерен вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.
RT на русском 00:27
Политика
Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17
Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 01:24
Футбол
Goal: «Интер» хочет купить зимой Кьезу и Милинковича-Савича
По информации Goal.com, миланский клуб рассчитывает купить в январе вингера «Фиорентины» Федерико Кьезу и полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Бомбардир.ру 01:22
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Общество
Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно
Самое большое в истории России круизное судно Spectrum of the Seas пришло во Владивосток.
Известия вчера в 23:59
Здоровье
Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках
Роскачество завершило исследование сухих завтраков, выбрав из 18 торговых марок два лучших продукта, но также впервые за историю своих исследований обнаружив в товарах пяти торговых марок токсин под названием охратоксин А, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:35
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости вчера в 12:58
Армия и оружие
ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов высмеял подписчиков, критикующих худобу Юлии Снигирь
Евгений Цыганов высмеял подписчиков, критикующих худобу Юлии Снигирь Отметим, что снимок, под которым отметился Евгений Цыганов, был сделан в Венеции.
Вокруг ТВ вчера в 05:37
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском вчера в 02:26
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Здоровье
В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
Известия вчера в 23:54