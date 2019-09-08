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Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Россия
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Гилерме
Фернандес
Джикия
Семенов
Кудряшов
Зобнин
Оздоев
Ионов
Головин
Дзюба
Жирков
Непогодов
Марочкин
Малый
Ерланов
Вороговский
Тагыберген
Куат
Перцух
Шомко
Щеткин
Исламхан
Казахстан
Предварительная расстановка 3‑5‑2
На следующий день после победы над шотландцами россияне провели восстановительную тренировку в Глазго и оттуда вылетели в Калининград. Местную одноименную арену наши опробовали в воскресный полдень. Тренироваться пришлось под моросящим дождем.
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