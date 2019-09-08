Футбол
Советский спортСтанислав Черчесов: Недооценки нет – есть флаг и гимн
На следующий день после победы над шотландцами россияне провели восстановительную тренировку в Глазго и оттуда вылетели в Калининград. Местную одноименную арену наши опробовали в воскресный полдень. Тренироваться пришлось под моросящим дождем.
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Станислав Черчесов: «Решение по составу на игру с Казахстаном еще не принято»
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