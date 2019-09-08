Футбол
Sport24.ruЧерчесов: «Не хотел бы никого выделять в сборной Казахстана»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к отборочному матчу Евро-2020 с командой Казахстана, отказавшись выделять кого-либо в составе соперника.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:31, Вашингтон
Политика
Собянин заявил о ставшей «политически разноплановой» Мосгордуме
«Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», — написал Собянин.
РБК 19:44
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй ракетке мира — Рафаэлю Надалю — в финале Открытого чемпионата США (US Open).
Известия 22:06
Происшествия
У берегов штата Джорджия перевернулось грузовое судно
Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья штата Джорджия (США), судьба четырех членов команды остается неизвестной.
ТАСС 18:21
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ 16:45
Политика
Эмир Кувейта госпитализирован в США
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс 20:12
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело 10:20
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Интермонитор.ру 15:41
Здоровье
Женщина плохо умывалась и расплодила на глазах полчища паразитов
По словам докторов, причиной появления клещей стал неправильный уход за собой: женщина плохо удаляла косметику перед сном, а иногда и вовсе ложилась спать накрашенной.
Lenta.ru 21:58
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Политика
Болтон назвал дальнейшие ожидания США после обмена между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вслед за главой государства прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной.
РБК 22:13
Политика
ЛДПР победила на всех выборах в Хабаровском крае
Lenta.ru 21:45
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
Политика
В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ 12:26
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Экономика
Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 17:19
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Футбол
Футболист Гризманн обвинил свою жену в незабитом пенальти
Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн обвинил свою жену в том, что он не смог забить пенальти в ворота национальной команды Албании.
Известия 17:46
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Авто
Серийное производство микроавтобусов наладили на автозаводе в Сирии
В промышленной зоне в пригороде сирийской столицы на единственном в республике автозаводе налажено серийное производство микроавтобусов.
ФАН 22:24
Экономика
Госкорпорации подпишут на ипотеку
Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации.
Коммерсантъ 18:41
Авто
Стали известны пять советских авто, не уступающих иномаркам
Специалисты из автоиндустрии назвали Топ-5 советских автомобилей, не уступающих иномаркам.
Дни24 06:53
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Известия вчера в 22:48
Политика
В Хакасии проходят выборы глав районов
REGNUM 01:30