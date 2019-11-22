Футбол
Gazeta.SPbЧерчесов: «Ничего страшного, что с Данией играем в Копенгагене»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не расстроился из-за того, что наша команда проведет матч с Данией в Копенгагене, а не в Петербурге. По итогам жеребьевки российская сборная проведет две встречи в Петербурге, но с Данией сыграет в гостях.
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