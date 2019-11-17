Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру сборной России в матче против бельгийцев. На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.

Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией

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