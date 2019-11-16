Футбол

Что происходитЧто происходитЧерчесов объяснил поражение россиян в матче со сборной Бельгии

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 16 ноября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Тренерскому штабу необходимо было понять, что представляет собой сборная РФ на встречных курсах с одной из сильнейших команд мира. Игра выявила недостатки в подготовке футболистов, над исправлением которых нужно поработать, пояснил Черчесов. Матч состоялся в субботу в Петербурге.
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