Футбол

Sport.ruSport.ruЧерчесов: «Серьёзно готовимся к матчу с Шотландией»

Россия — Шотландия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Гилерме
  
Фернандес
  
Семенов
  
Джикия
  
Жирков
  
Ионов
  
Оздоев
  
Головин
  
Ахметов
  
Черышев
  
Дзюба
  
Маршалл
  
О’Доннелл
  
Палмер
  
Малгрю
  
Робертсон
  
Форрест
  
Макгрегор
  
Маклин
  
Макгинн
  
Фрейзер
  
Shankland
  
Шотландия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков перед отборочными матчами Евро-2020. Также Черчесов подчеркнул, что проблем с настроем у футболистов национальной команды нет.
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