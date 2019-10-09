Футбол
Sport.ruЧерчесов: «Серьёзно готовимся к матчу с Шотландией»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков перед отборочными матчами Евро-2020. Также Черчесов подчеркнул, что проблем с настроем у футболистов национальной команды нет.
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Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ 10:16
Общество
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Популярная механика вчера в 10:51
Футбол
Сборные Германии и Аргентины сыграли вничью
В Дортмунде состоялся товарищеский матч между футболистами Германии и Аргентины.
Вести.Ru 17:16
Политика
Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
РИА Новости 19:13
Общество
Арест для родителей курящих детей могут ввести в России
Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.
Известия 20:20
Здоровье
Эксперты сообщили, что финики помогают снизить артериальное давление
Финики помогают снизить артериальное давление, для этого нужно отделить косточки от мякоти и смешать с медом, а затем ежедневно принимать по столовой ложке.
ФедералПресс 01:39
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 07 октября в 12:25
Происшествия
В Германии задержали подозреваемого в стрельбе у синагоги в Галле
Полиция Германии сообщила в твиттере о задержании подозреваемого в стрельбе у синагоги в городе Галле, в результате которой погибли два человека.
Интерфакс 08:16
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета 23:12
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Шоу-бизнес
Расставшиеся Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в аэропорту
Несколько дней назад посетители аэропорта Нью-Йорка стали свидетелями встречи бывших возлюбленных – Брэдли Купера и Ирины Шейк.
OAnews 21:08
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Экономика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM 21:41
Кино
Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект
Известия 20:59
Происшествия
Вышедшего в Ингодинский район медведя убили в Чите
Московский Комсомолец Чита 03:41
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru 05:27
Здоровье
Ученые рассказали о вреде молока для пожилых людей
Перевалов подчеркнул, что если люди старше 50 лет ведут малоподвижный образ жизни, а также употребляют в пищу богатые жиром продукты и алкоголь, то им лучше выбирать для себя молоко с жирностью 1,5 процента.
iReactor 16:16
Политика
США и Китай не достигли прогресса при подготовке торговых переговоров
Представители КНР и США на уровне заместителей главных переговорщиков не смогли достичь прогресса по ключевым вопросам торговых переговоров двух стран.
Известия 20:33
Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru 13:38
Шоу-бизнес
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
РИА Новости 08:02
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Политика
Байден призвал к импичменту Трампа
Бывший вице-президент, кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден призвал объявить импичмент главе государства Дональду Трампу, передает американский телеканал C-SPAN.
Ведомости 15:22
Армия и оружие
На Украине признались в уязвимости своей армии
В Киеве назвали ахиллесову пяту своей армии.
Утро.ru 14:17
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28