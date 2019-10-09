Футбол
Sport.ruЧерчесов: «Серьёзно готовимся к матчу с Шотландией»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков перед отборочными матчами Евро-2020. Также Черчесов подчеркнул, что проблем с настроем у футболистов национальной команды нет.
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Армия и оружие
Трамп назвал военную операцию Турции в Сирии «плохой идеей»
Ранее СМИ узнали, что президент США Дональд Трамп отдал американским военным приказ не вмешиваться в военную операцию Турции на территории Сирии.
Московский Комсомолец 13:20
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в начале ноября
В начале ноября россиян ожидают трехдневные выходные, сообщили РБК в пресс-службе Роструда.
РБК вчера в 06:39
Спорт
Российские гимнасты впервые взяли золото в командном турнире на ЧМ
Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золотые медали в командном турнире на чемпионате мира в Германии.
Известия 11:03
Политика
Порошенко придумал свой план решения кризиса в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко сочинил собственную "формулу украинского мира", которую предложил реализовать помимо "формулы Штайнмайера".
Утро.ru 13:22
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Космос
На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников
Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Дни24 вчера в 05:02
Политика
Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
News.ru 07:45
Авто
Найден склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового айфона
В Японии нашли малоизвестный склад, где можно купить Nissan Skyline в идеальном состоянии и оригинальные запчасти к нему за очень низкую цену.
Motor 10:23
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.
Вести.Ru 08:37
Происшествия
Адвокат предоставила новое видео в защиту Жукова
В ходе заседания адвокат господина Жукова Светлана Байтурина попросила приобщить к материалам дела видеозапись, сделанную очевидцем Матвеем Заславским.
Коммерсантъ 06:51
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Располневшая Заворотнюк покинула клинику на каталке, сообщил очевидец
Очевидец выписки звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк из московской клиники рассказал, как она сейчас выглядит.
Газета.Ru 03:31
Политика
Торговая война между США и ЕС возобновится 18 октября
ЕС готовит ответный удар Прошлогодние обмены торговыми ударами между США и ЕС, когда Вашингтон ввел новые таможенные тарифы на европейскую сталь (25%) и алюминий (10%), а Еврокомиссия ответила пошлинами на импорт американских товаров, в том числе бурбон, арахис, сигареты, мотоциклы и джинсы, на сумму 2,8 млрд евро закончились сильным "прогибом" Брюсселя.
Российская газета 07 октября в 02:27
Авто
В Минске презентовали кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE
Компания Geely представила в Минске новые кроссовер SX11 и седан GE.
Автоновости дня 05:04
Хоккей
«Трактор» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» победил московское «Динамо».
RT на русском 12:24
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru вчера в 17:00
Футбол
Шюррле высмеял московские пробки
Форвард «Спартака» Андре Шюррле раскритиковал автомобильные пробки в Москве. Только в Москве четыре километра за два часа.
Soccer.ru 13:36
Политика
Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 11:12
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Общество
Нобелевская премия по физике досталась астрономам
Нобелевскую премию по физике в 2019 году присудили астрономам Джеймсу Пиблзу, Дидье Кело и Мишелю Майору.
Daily Storm вчера в 06:37
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Космос
На МКС напечатали на 3D биопринтере бактерии кишечной палочки и получили их реакцию на терапию антибиотиками
Эхо Москвы 04:32
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59