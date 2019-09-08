Футбол
Петербургский дневникСтанислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.
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Культура
В культурном центре ЗИЛ открылся новый сезон образовательных программ
Культурный центр ЗИЛ презентовал жителям и гостям столицы новые образовательные программы, посвященные технологиям, электронной музыке и актуальному искусству.
ТАСС 03:08
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Единоборства
Нурмагомедов объяснил, зачем выпрыгнул из клетки после боя с Порье
Российский боец UFC выпрыгнул из октагона после того, как одолел американца Дастина Порье.
Невские Новости 02:40
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Общество
Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44
Политика
Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным
Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации на борту с главой государства Владимиром Путиным, передает НТВ.
Газета.Ru 06:52
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Политика
Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за фигуранта дела MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями.
Коммерсантъ вчера в 09:58
Авто
Названы 5 самых доступных автомобилей в России на сентябрь 2019
Эксперты CarsWeek вновь проанализировали российский авторынок и назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на начало сентября 2019 года.
Автоновости дня 02:52
Космос
В центре Млечного Пути нашли новую звезду
Специалисты в области астрономии сообщили, что им удалось найти новую звезду главной последовательности – самую быструю из когда-либо обнаруженных в Млечном Пути.
Rusargument 05:23
Политика
ЦИК планирует создавать цифровые избирательные участки по всей России
ЦИК намерен в будущем создавать цифровые избирательные участки по всей стране.
ТАСС 01:57
Политика
Явка на выборах в Волгоградской области на 12:00 превысила 15 %
ГТРК Волгоград-ТРВ 06:21
Политика
Явка избирателей в Иркутской области на 15 часов составила 18%
Областная газета (г. Иркутск) 05:47
Гаджеты
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50-F. Тонкий и мощный
Дизайн корпуса Внешний вид у ноутбука достаточно простой — производитель отказался от всего лишнего и просто сделал корпус максимально приятным и практичным в использовании.
Megaobzor.com 08:09
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Экономика
Как и зачем делят инвесторов профучастники
Как и зачем делят инвесторов профучастники Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование.
Коммерсантъ 03:02
Политика
В Хабаровском крае завершилось голосование на выборах
Явка на выборах депутата Госдумы РФ по комсомольскому избирательному округу была выше и составила 30,51% Как сообщало ИА REGNUM, в списки избирателей в Хабаровском крае включены почти 1 млн человек.
REGNUM 06:04
Происшествия
В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков
Кандидата в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.
РИА Новости 06:00
Политика
Около 70% избирателей проголосовало на выборах к 14:15
К 14:15 на электронное голосование в Мосгордуму явились 67,3% избирателей.
Вести Подмосковья 07:36
Политика
Протестующие в Гонконге попросили поддержки США
Известия 07:00
Политика
Назван срок поставок С-400 в Индию
Поставки в Индию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 завершатся через 18-19 месяцев.
Lenta.ru 07:53
Политика
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
Политика
Матвиенко: Обмен между РФ и Украиной может стать шагом к диалогу стран
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала состоявшийся между двумя странами обмен.
РЕН ТВ 06:49