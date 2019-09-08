Футбол
Калининград 24Черчесов: «Состав сборной может измениться перед игрой с Казахстаном»
Главный тренер сборной России рассказал о планах команды на игру с Казахстаном Сегодня, 8 сентября, сборная команда России по футболу провела тренировку на стадионе «Калининград». За день до матча ЧЕ-2020 футболисты размялись на поле и обсудили стратегию предстоящей игры.
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Смертин, Колодин и Пименов проведут «Урок футбола» в Калининграде перед игрой сборной
Sport24.ruвчера в 07:23
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Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
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В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
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С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
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В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 06 сентября в 15:14
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Надаль обыграл Медведева в финале US Open
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ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
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Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
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В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
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Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
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Индия внесла аванс за российские С-400
Борисов отметил, что, так как аванс внесен, поставка С-400 пройдет в соответствии с графиком.
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Путин уволил помощника Бастрыкина
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В Волгограде кандидат умер на избирательном участке
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Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
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ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
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Биль об отсрочке Brexit вступит в силу в Великобритании
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Московский Комсомолец вчера в 17:35
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Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59