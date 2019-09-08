Футбол
Российская газетаСтанислав Черчесов: Победе над шотландцами порадовались пять минут
Станислав Черчесов: Пять минут порадовались, и уже спокойно готовимся к следующей игре.
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Есть игра, к которой надо подойти готовыми со всех точек зрения. Надо настраиваться на матч отборочного цикла, максимально сконцентрироваться. Не хочу выделять никого из сборной Казахстана, соперник настроен на командную игру Мы играем против команды, а не конкретного игрока.
— Станислав Черчесов, футболистКлопс 08:09
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Политика
Избирательные участки закрылись в России в единый день голосования
Избирательные участки в единый день голосования в России закрылись в 20.00.
ФАН 13:00
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать подозреваемого в гибели рейса МН17
Генеральный прокурор Нидерландов попросил Россию выдать подозреваемого в гибели малайзийского самолета над Донбассом в 2014 году Владимира Цемаха.
Росбалт вчера в 12:48
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки первых 0,1% протоколов.
Известия 14:20
Общество
Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 5 млн канадских долларов, что равно $3,8 млн, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:28
Теннис
«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open
В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
РБК вчера в 14:53
Баскетбол
Россия проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу
ProstoProSport 14:16
Гаджеты
Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров
Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.
Ferra 12:31
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче
Чемпионат 13:17
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика
Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
Континент Сибирь Online 10:45
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился
Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
StarHit.ru вчера в 17:30
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 01:15
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Венома 2»
РИА Новости 11:01
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в создании зоны безопасности для террористов
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.
Газета.Ru 11:50
Общество
Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44
Футбол
Макрон извинился перед премьер-министром Албании за ошибку с гимном
Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Раме за инцидент с гимном перед матчем отбора Евро-2020.
Sports.ru 12:18
Политика
Выборы президента Абхазии состоялись
Телеканал 360° 08:57
Политика
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Политика
Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия 14:44
Наука
Математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет
Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.
МедиаПоток 06:41
Политика
Путин и Макрон обсудили шаги по Украине
Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон поговорили по телефону.
BFM.ru 13:09