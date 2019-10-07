Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий по поводу сложившейся в московском "Спартаке" ситуации, передает Sport24. Недавно наставник столичной команды Олег Кононов был уволен со своей должности из-за четвертого подряд поражения клуба. Замены специалисту пока не нашли.

Черчесов: «Спартаку» нужно, чтобы тренер вообще был

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