Футбол

Газета.RuГазета.RuЧерчесов: «Спартаку» нужно, чтобы тренер вообще был

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий по поводу сложившейся в московском "Спартаке" ситуации, передает Sport24. Недавно наставник столичной команды Олег Кононов был уволен со своей должности из-за четвертого подряд поражения клуба. Замены специалисту пока не нашли.
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Черчесов: «Спартаку» нужно, чтобы тренер вообще был

Газета.Ru06:57

«Спартаку» привезли нового спасителя

Комсомольская правда06:56

Станислав Черчесов: «Главное, чтобы у „Спартака“ был тренер — неважно, иностранец или нет»

Спорт-Экспресс06:14

Черчесов: «„Динамо“ и „Спартаку“ необходимо определиться с тренерами»

Sport.ru06:29

Черчесов: главное, чтобы в «Спартаке» был тренер, который даёт результат

Чемпионат06:26

Черчесов: «Какой тренер нужен „Спартаку“? Главное, чтобы он вообще там был»

Sport24.ru06:09

Черчесов высказался о будущем тренере «Спартака»

RT на русском06:46
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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