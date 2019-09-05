Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruЧерчесов назвал матч России с Шотландией игрой за 6 очков

Шотландия — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
После четырех матчей сборная России, набрав 9 очков, занимает второе место в своей группе. Шотландия с 6-ю очками располагается на шестом месте.
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