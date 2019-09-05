Футбол
Vprognoze.ruЧерчесов назвал матч России с Шотландией игрой за 6 очков
После четырех матчей сборная России, набрав 9 очков, занимает второе место в своей группе. Шотландия с 6-ю очками располагается на шестом месте.
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Станислав Черчесов: Игра с Шотландией не рядовая, не каждый день играем против таких сборных
Спорт день за днем08:45
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В Хельсинки прошли испытания аэротакси
Goroday.ru 12:44
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Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
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Глюкоза вышла в свет с мужем на фоне слухов о разводе
Ранее Глюкоза появилась на музыкальном фестивале в смелом костюме гейши. Тогда певица рассказывала, что мужу нравится ее сексуальность.
Bimru.ru 07:51
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Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится»
Умер Юрий Петерсон - первый исполнитель известнейшей в СССР песни "Снег кружится", об этом Накануне.RU по телефону сообщили в окружении певца.
Накануне.Ru 15:25
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Авто
Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены
РИА Новости 03:35
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Музыка
Монеточка показала разную себя в клипе «Нет монет»
Премьера клипа Монеточки "Нет монет" состоялась 5 сентября 2019 года.
ИА InterMedia 15:59
Происшествия
На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине
В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
Аргументы недели 15:54
Политика
США назвали Россию главной угрозой в киберпространстве
Россия по-прежнему остаётся главной угрозой в киберпространстве.
Life.ru 14:35
Культура
Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в проект «Голос»
Российский поп-исполнитель Дима Билан объяснил, почему не собирается возвращаться в судейское кресло проекта "Голос" после пяти сезонов.
Газета Metro 06:44
Политика
Путин предостерег Киев от преследования оппозиции
"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ.
Российская газета 06:56
Происшествия
Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального
Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».
Ведомости 15:46
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов.
Российская газета 14:47
Политика
В США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве
Элиот Энгель и Майкл Маккол считают, что во время несанкционированных митингов в Москве и Петербурге имели место быть "нарушения прав человека".
Pravda.Ru 13:04
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Здоровье
Опасные бытовые предметы, которые могут вызвать рак, назвали эксперты
Специалисты считают его опасным, поскольку радон способен провоцировать развитие рака легких.
Южный Федеральный вчера в 22:02
Теннис
Надаль вышел в полуфинал US Open
В полуфинале испанец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини. Надаль является трехкратным чемпионом US Open.
Sportbox.RU 00:39
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Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости 15:51
Футбол
Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
LiveSport.ru 16:42
Политика
Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями.
RT на русском 17:12
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон призналась в страхе перед сединой
Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что испытывает страх перед сединой. Артистка боится этого признака старения больше всего.
Дни24 11:24
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Авто
ГАЗ создаст преемника «Валдая»
Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".
Российская газета 10:00
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30