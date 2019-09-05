Футбол

Life.ruLife.ruЧерчесов: В матче с Шотландией сыграют те, кто будет делать результат

Шотландия — Россия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
На поле выйдут те, кто будет делать результат. Понимаем, что это будет игра за шесть очков. Но, как бы ни складывалось завтра на поле, у нас останется ещё пять игр, — сказал Черчесов.
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