На поле выйдут те, кто будет делать результат. Понимаем, что это будет игра за шесть очков. Но, как бы ни складывалось завтра на поле, у нас останется ещё пять игр, — сказал Черчесов.

Черчесов: В матче с Шотландией сыграют те, кто будет делать результат

Спорт день за днем

Наука Категории цветов оказались независимы от их названия Европейские ученые выяснили, что восприятие цветов по категориям (например, красный или желтый) происходит независимо от способности давать названия этим цветам.

Гаджеты Исследования опровергли прослушку смартфонов пользователей маркетологами Делается это якобы для того, чтобы потом подсунуть пользователю контекстную рекламу. Однако последние исследования опровергли данную теорию.

Происшествия В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live» Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.

Политика Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.

Политика К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.

Общество Сочинцев предупредили о непогоде Непогода придет на курорт сегодня вечером и продержится до конца 6 сентября 2019 года.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Политика Сенаторы США обсудили с главой СНБО усиление военной поддержки Украины Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи в ходе визита в Киев обсудили с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком расширение поддержки безопасности Украины.

Общество Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья Онкобольной житель Сочи Андрей Мартынов, которого лишили жилья и выселили из пансионата на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи городских властей.

Общество Названы темы итогового сочинения для 11-классников Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.

Происшествия Суд продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову Головинский суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей до 7 декабря аспиранту МГУ Азату Мифтахову, подозреваемому в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.

Армия и оружие В ОБСЕ рассказали о продолжающихся перестрелках в Донбассе Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что перемирие не прекратило перестрелки в Донбассе.

Политика Абэ предложил Путину заключить мирный договор Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.

Транспорт Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.

Общество Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».

Авто Стали известны цены на Lada Granta Drive Active Автомобиль получил оригинальное шасси от LADA Sport. Цены на LADA Granta Drive Active стартуют от 629 900 рублей.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.