Футбол
Life.ruЧерчесов: В матче с Шотландией сыграют те, кто будет делать результат
На поле выйдут те, кто будет делать результат. Понимаем, что это будет игра за шесть очков. Но, как бы ни складывалось завтра на поле, у нас останется ещё пять игр, — сказал Черчесов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Станислав Черчесов: Игра с Шотландией не рядовая, не каждый день играем против таких сборных
Спорт день за днем08:45
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Наука
Категории цветов оказались независимы от их названия
Европейские ученые выяснили, что восприятие цветов по категориям (например, красный или желтый) происходит независимо от способности давать названия этим цветам.
N+1 07:30
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Адмирал», забросив 5 шайб
Sportbox.RU 10:59
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
OAnews 09:54
Гаджеты
Исследования опровергли прослушку смартфонов пользователей маркетологами
Делается это якобы для того, чтобы потом подсунуть пользователю контекстную рекламу. Однако последние исследования опровергли данную теорию.
Ferra 08:47
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Общество
Сочинцев предупредили о непогоде
Непогода придет на курорт сегодня вечером и продержится до конца 6 сентября 2019 года.
КП - Кубань 06:42
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика
Сенаторы США обсудили с главой СНБО усиление военной поддержки Украины
Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи в ходе визита в Киев обсудили с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком расширение поддержки безопасности Украины.
RT на русском 12:48
Общество
Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья
Онкобольной житель Сочи Андрей Мартынов, которого лишили жилья и выселили из пансионата на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи городских властей.
Lenta.ru вчера в 09:56
Общество
Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами
Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Происшествия
Суд продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову
Головинский суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей до 7 декабря аспиранту МГУ Азату Мифтахову, подозреваемому в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.
РИА Новости 11:45
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Армия и оружие
В ОБСЕ рассказали о продолжающихся перестрелках в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что перемирие не прекратило перестрелки в Донбассе.
RT на русском 13:22
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Авто
Стали известны цены на Lada Granta Drive Active
Автомобиль получил оригинальное шасси от LADA Sport. Цены на LADA Granta Drive Active стартуют от 629 900 рублей.
Автоновости дня 05:11
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Гаджеты
IFA 2019. Sony представила наушники WI-1000XM2
ITZine.ru 08:37