Футбол
Life.ruЧерчесов: В матче с Шотландией сыграют те, кто будет делать результат
На поле выйдут те, кто будет делать результат. Понимаем, что это будет игра за шесть очков. Но, как бы ни складывалось завтра на поле, у нас останется ещё пять игр, — сказал Черчесов.
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Станислав Черчесов: Игра с Шотландией не рядовая, не каждый день играем против таких сборных
Спорт день за днем08:45
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Космос
Представлен дизайн первого в мире космического отеля
Фонд Gateway надеется, что к 2025 году его отель на космической станции будет открыт и начнёт работать.
Prian.ru вчера в 04:05
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Интернет
Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС
Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.
Реальное время 08:14
Футбол
Сборная России уступила белорусам в первом матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу в серии пенальти уступила команде Белоруссии в стартовом матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Португалии.
РИА Новости 10:49
Футбол
Сборная Италии обыграла команду Армении в отборочном матче ЧЕ-2020
Сборная Италии выиграла пятый матч подряд и возглавляет группу J. Команда Армении потерпела третье поражение при двух победах в активе.
RT на русском 14:01
Кино
Звягинцев снимет фильм о благополучном человеке
Профиль 12:10
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Музыкант был первым исполнителем таких песен как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Идет солдат по городу» и другие.
РБК 14:31
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46
Шоу-бизнес
Названы имена любимчиков Елизаветы II
На Елизавету II произвели большое впечатление непосредственность и искренность Луизы, а также увлеченность Джеймса.
Дни.ру 14:51
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Финансы
Эксперты считают, что Банк России может снизить ключевую ставку до 7%
На ближайшем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка может снизиться на 25 базисных пунктов до 7%, считают опрошенные "Газетой.Ru" аналитики.
Газета.Ru 10:31
Политика
Палата общин поступила вопреки Джонсону в вопросе Brexit
Вопреки призывам британского премьер-министра Бориса Джонсона, палата общин парламента поддержала идею переноса срока Brexit при отсутствии соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 15:32
Происшествия
В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета
В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46
Общество
Митинг в Санкт-Петербурге прошел без задержаний
Коммерсантъ 14:25
Политика
Раскрыты секреты задержанного по запросу США российского топ-менеджера
Задержанный в Италии по запросу США директор по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александр Коршунов мог заниматься шпионажем для развития российских двигателей.
Lenta.ru 13:59
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Происшествия
В МЧС сообщили о трех рабочих под завалами дома в Сергиевом Посаде
Под завалами обрушившегося в Сергиевом Посаде здания находятся три человека, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
РБК 14:28
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Политика
Мутко раскритиковал Орешкина за работу с жителями Тулуна
Заместитель председателя правительства Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.
РИА Новости 12:16
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Общество
Выселенный из пансионата в Сочи онкобольной переехал в новую квартиру
Житель Сочи Андрей Мартынов, которого накануне судебные приставы выселили из пансионата «Нептун», въехал в муниципальную квартиру по решению главы города Анатолия Пахомова, сообщает пресс-служба мэрии.
РБК 07:45
Происшествия
В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек
В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное отделение МВД, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32