На поле выйдут те, кто будет делать результат. Понимаем, что это будет игра за шесть очков. Но, как бы ни складывалось завтра на поле, у нас останется ещё пять игр, — сказал Черчесов.

Черчесов: В матче с Шотландией сыграют те, кто будет делать результат

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