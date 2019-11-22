Сборная России по футболу проведет два из трех матчей группового этапа чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге. Единственная игра нашей команды вне родины состоится в Копенгагене против Дании, сообщается на официальном странице УЕФА в Twitter.

Сборная России сыграет матч Евро-2020 с Данией в Копенгагене

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