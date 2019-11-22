Футбол
Российская газетаСборная России сыграет матч Евро-2020 с Данией в Копенгагене
Сборная России по футболу проведет два из трех матчей группового этапа чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге. Единственная игра нашей команды вне родины состоится в Копенгагене против Дании, сообщается на официальном странице УЕФА в Twitter.
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Сборная России сыграет в Петербурге два матча группового этапа Евро-2020
Телеканал Санкт-Петербург07:09
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:27, Вашингтон
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
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Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Znak.com вчера в 13:06
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Якутская школьница погибла из-за телефона в ванной
В Якутии в городе Ленске 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной, передает "Интерфакс".
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Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Абрамович принял решение не продавать «Челси»
По информации источника, российский предприниматель исключил любую возможность продажи лондонского клуба.
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Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
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Футбол
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Полузащитник «Уигана» Сэм Морси, обсуждая физическую мощь бывшего партнёра по команде Риса Джеймса, рассказал, как тот в товарищеском матче столкнулся в одном из эпизодов с форвардом «Шанхай СИПГ» Халком.
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Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом
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В 2020 году Apple решится исполнить сразу две мечты пользователей
В базовой модели iPhone 12 сохранится 4 ГБ оперативной памяти, как и в iPhone 11.
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Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Асмус в фильме «Текст»
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Аргументы недели вчера в 00:05
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Путин в четверг примет участие в открытии движения по МЦД
После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.
Интерфакс 20 ноября в 07:35
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Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
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Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
BFM.ru 05:33
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Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания
Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».
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Сбой произошел в движении поездов на МЦК
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Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
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В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
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Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
РИА Новости 06:25