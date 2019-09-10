Видите, уже год почти не играет. Я с ним разговаривал в Австрии. Могу только плечами развести и наблюдать.

Черчесов – о Кутепове: «Могу только плечами развести и наблюдать»

Общество Умер фотограф-документалист Роберт Франк Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.

Космос Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.

Футбол Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.

Общество Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Общество Уровень воды в Амуре превысил 827 см у Комсомольска-на-Амуре В районе Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке Амур превысил отметку в 827 см и продолжает повышаться.

Наука Как заставить воду излучать свет: сонолюминесценция Звуковые волны захватывают крошечные кавитационные пузырьки в воде, заставляя их сжиматься и расширяться.

Здоровье Названы девять опасных свойств зеленого чая Специалисты рассказали о свойства зеленого чая, которые способны оказать негативный эффект на организм человека, сообщает МедикФорум.

Армия и оружие ОДК усовершенствует двигатель ПД-14 для самолета МС-21 Заместитель генерального директора, генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) Юрий Шмотин заявил, что на базе двигателя ПД-14 будет создана усовершенствованная силовая установка ПД-16 для самолета МС-21-400.

Общество В Госдуме предложили установить новый выходной для православных Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.

Политика Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.

Здоровье Минздрав требует приравнять вейпы и кальяны к сигаретам В Министерстве здравоохранения настаивают на том, чтобы приравнять вейпы и другие электронные устройства к сигаретам, сообщает «Российская газета».

Космос Ученые ищут первые звезды во Вселенной Астрономы приближаются к сигналу, который путешествовал по Вселенной в течение 12 миллиардов лет и поможет им понять жизнь и смерть самых ранних звезд, - пишет eurekalert.org.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп уволил с должности своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, заявив о том, что к этому его привели разногласия с чиновником, который был известен как сторонник жесткой линии еще со времен работы в администрации Джорджа Буша - младшего.

Интернет Доска объявлений «Юла» запустила голосовые звонки внутри приложения Доска объявлений "Юла" от Mail.ru Group добавила голосовые звонки в мобильное приложение.

Футбол Футболист-гей: позор, что президент ФФФ различает гомофобию и расизм Бывший футболист сборной Франции Оливье Руйе, после окончания карьеры сделавший каминг-аут, подверг критике президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который недоволен остановками матчей Лиги 1 из-за гомофобии, но разделяет мнение об остановке матчей из-за проявлений расизма.

Общество Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.

Политика Зеленский провел встречу с Коломойским Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.