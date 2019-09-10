Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЧерчесов – о Кутепове: «Могу только плечами развести и наблюдать»

Видите, уже год почти не играет. Я с ним разговаривал в Австрии. Могу только плечами развести и наблюдать.
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