Футбол
Евро-футбол.руЧерчесов – о Кутепове: «Могу только плечами развести и наблюдать»
Видите, уже год почти не играет. Я с ним разговаривал в Австрии. Могу только плечами развести и наблюдать.
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Космос
Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов
Вести.Наука 05:29
Общество
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Шоу-бизнес
Александра Розенбаума успешно прооперировали
Газета.Ru 18:51
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 06:50
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
RT на русском 02:24
Футбол
Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами
Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
ProstoProSport 16:26
Общество
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК 17:01
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
Уровень воды в Амуре превысил 827 см у Комсомольска-на-Амуре
В районе Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке Амур превысил отметку в 827 см и продолжает повышаться.
Известия 02:00
Наука
Как заставить воду излучать свет: сонолюминесценция
Звуковые волны захватывают крошечные кавитационные пузырьки в воде, заставляя их сжиматься и расширяться.
Популярная механика 12:20
Здоровье
Названы девять опасных свойств зеленого чая
Специалисты рассказали о свойства зеленого чая, которые способны оказать негативный эффект на организм человека, сообщает МедикФорум.
Слово и Дело вчера в 22:34
Армия и оружие
ОДК усовершенствует двигатель ПД-14 для самолета МС-21
Заместитель генерального директора, генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) Юрий Шмотин заявил, что на базе двигателя ПД-14 будет создана усовершенствованная силовая установка ПД-16 для самолета МС-21-400.
Газета.Ru вчера в 04:40
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Политика
Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.
REGNUM 09:56
Здоровье
Минздрав требует приравнять вейпы и кальяны к сигаретам
В Министерстве здравоохранения настаивают на том, чтобы приравнять вейпы и другие электронные устройства к сигаретам, сообщает «Российская газета».
Дума ТВ 03:21
Космос
Ученые ищут первые звезды во Вселенной
Астрономы приближаются к сигналу, который путешествовал по Вселенной в течение 12 миллиардов лет и поможет им понять жизнь и смерть самых ранних звезд, - пишет eurekalert.org.
Научная Россия вчера в 18:02
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил с должности своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, заявив о том, что к этому его привели разногласия с чиновником, который был известен как сторонник жесткой линии еще со времен работы в администрации Джорджа Буша - младшего.
Газета.Ru 13:37
Интернет
Доска объявлений «Юла» запустила голосовые звонки внутри приложения
Доска объявлений "Юла" от Mail.ru Group добавила голосовые звонки в мобильное приложение.
DP.RU 09:54
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Футбол
Футболист-гей: позор, что президент ФФФ различает гомофобию и расизм
Бывший футболист сборной Франции Оливье Руйе, после окончания карьеры сделавший каминг-аут, подверг критике президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который недоволен остановками матчей Лиги 1 из-за гомофобии, но разделяет мнение об остановке матчей из-за проявлений расизма.
Чемпионат 14:34
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Политика
Зеленский провел встречу с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.
Газета.Ru 16:02
Наука
Во Франции нашли вереницу следов неандертальцев
Вдоль берега ручья в Нормандии (северо-запад Франции) была обнаружена цепочка из 257 следов неандертальцев, оставленных около 80 тысяч лет назад.
МИР 24 05:47