Футбол

Газета.RuГазета.RuЧерчесов: был бы рад встретиться с Украиной на Евро-2020

Стоит отметить, что соперниками сборной России по группе В стали команды Бельгии, Дании и Финляндии. Ранее ван Дейка пристыдили за троллинг Роналду.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Черчесов заявил, что был бы рад сыграть с Украиной на Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 12:38

Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Чемпионатвчера в 13:25

Черчесов: «Буду рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020»

Sport24.ruвчера в 14:14

Черчесов: «Я буду рад с встретиться с Украиной на Евро». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 13:14

Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

РИА Новостивчера в 13:58

Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 14:43

Черчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020

RT на русскомвчера в 13:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:37, Ашберн
Политика

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
Интерфакс 07:13
Авто

Представлен обновленный Jaguar F-Type

Экстерьер обновленного Jaguar F-Type не стал сюрпризом: внешность рестайлинговой модели стала известна накануне премьеры.
Motor вчера в 02:13
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС

Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
РБК 03:07
Общество

Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 05:27
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Общество

Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального

Алтапресс вчера в 01:46
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Политика

В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
RT на русском 03:03
Хоккей

Бобровский останется в запасе «Флориды» во втором матче подряд

Россиянин остается на скамейке второй матч подряд. 31-летний Бобровский в текущем сезоне лиги провел 21 матч, одержав 10 побед.
Sport24.ru вчера в 12:35
Политика

Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными по схеме «всех на всех» до конца года, об этом он рассказал журналистам по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Коммерсантъ 06:49
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
РИА Новости вчера в 20:18
Гаджеты

Регулятор раскрыл характеристики мощного смартфона OPPO Reno 3

Предполагается, что под указанным шифром скрывается аппарат Reno 3. Это мощный смартфон, который получит восьмиядерный процессор с базовой тактовой частотой 2,1 ГГц.
3DNews 07:06
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Происшествия

Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя

ТАСС вчера в 06:42
Общество

Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
ТАСС 06:18
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Армия и оружие

Российский корабль-шпион вблизи США аномально повел себя

Lenta.ru вчера в 08:11
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости 05:19
Происшествия

При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек

12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Интерфакс 05:51
Политика

Вучич пригласил Путина в Сербию

Сербский лидер Александр Вучич в ходе переговоров в Сочи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его посетить Сербию в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
RT на русском 06:55
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
9111.ru вчера в 02:39
Происшествия

В Перми мужчина убил женщину и открыл стрельбу по прохожим

РИА Новости 01:33
Единоборства

Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Газета.Ru 02:57
Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах

Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru вчера в 17:45
Здоровье

Уволились все врачи из инфекционной больницы Новочеркасска

Курьер. Среда. Бердск 01 декабря в 21:30
Шоу-бизнес

Лолита и Ольга Бузова пришли на премию «Золотой хит» в голых нарядах

Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.
Хорошие новости 03:45
Общество

В Алтайском крае суд запретил жителям села держать кур

Дождь 05:41
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Общество

В США предрекли крах России как космической державы

Как утверждает издание The Hill, «началом конца» России как космической державы станет запуск с лета 2020 года регулярных пилотируемых миссий кораблей американских компаний к Международной космической станции (МКС), как это следует из недавнего доклада генерального инспектора американского космического агентства (NASA).
REGNUM 07:04
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное