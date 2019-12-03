Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЧерчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года. В субботу в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Черчесов заявил, что был бы рад сыграть с Украиной на Евро-2020

Спорт-Экспресс12:38

Черчесов: «Я буду рад с встретиться с Украиной на Евро». ВИДЕО

Sport.ru13:14

Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Чемпионат13:25

Черчесов: «Буду рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020»

Sport24.ru14:14

Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Sportbox.RU14:43

Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

РИА Новости13:58

Черчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020

RT на русском13:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Экономика

Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США

Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Ведомости 10:23
Происшествия

Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей

В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.
Газета.Ru 00:41
Культура

Невиноватая я! Хайп к Ротару сам пришел

На сей раз жертвой современного хайпа стала звезда советской эстрады София Ротару. Как оказалось, хайпа бессмысленного и беспощадного.
Век 10:08
Общество

В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
РИА Новости 12:20
Происшествия

В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Белгородской области

Стена четырехэтажного жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области обрушилась из-за взрыва бытового газа.
РБК 14:39
Происшествия

На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце

Женщина ненадолго вышла из дома, за это время девочка успела одеться и усадить в ранец своего кота.
Российская газета 07:34
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Политика

США признали неэффективность антироссийских санкций

О неэффективности антироссийских санкций ранее говорили и в других странах.
Взгляд.ру 11:37
Армия и оружие

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Военное дело 07:05
Технологии

Серия приставок Sony PlayStation попала в книгу рекордов Гиннесса

Сегодня стало известно, что эта серия игровых консолей официально установила рекорд по продажам, официально зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса.
Ридус 10:41
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Авто

Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации

Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
Авторамблер вчера в 10:10
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма 09:30
Политика

Зеленский хочет вернуть украинцев в страну доступными кредитами

Коммерсантъ 14:21
Здоровье

Врачи назвали необычный симптом диабета на коже

По словам врачей, на приближающуюся опасность могут указывать возникшие на коже пятна, особенно, если речь идет о пятнах на голени.
Суть событий 05:59
Общество

Парк «Остров мечты» в Москве планируется открыть в 2020 году

В октябре заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин сообщал, что инвестор планирует открыть парк развлечений "Остров мечты" в декабре текущего года.
ТАСС 14:01
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Футбол

Сергей Семак вошел в топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед

Интересно, что по проценту побед Сергей Богданович входит в тройку лидеров, уступая лишь Мирче Луческу и Андре Виллаш-Боашу.
Телеканал Санкт-Петербург 08:21
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport вчера в 09:17
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Наука

Кошки выражают эмоции с помощью мимики, но мы их не всегда замечаем

МедиаПоток вчера в 12:12
Транспорт

В Крыму открыли для движения трассу над пещерой «Таврида»

В Крыму генеральный подрядчик строительства федеральной трассы "Таврида" открыл для движения автомобилей участок над одноименной карстовой пещерой.
Российская газета 08:34
Наука

Учёные вычислили самые привлекательные части женской груди

Исследователи обнаружили, что и женщины, и мужчины чаще и дольше задерживают взгляд на нижних частях груди (29% времени) и области соска (28%).
Ferra 12:50
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной

Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
Экспресс газета 08:14
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс 01 декабря в 14:53
Религия

4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы

В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Фома вчера в 16:50
Общество

Российские школьники стали хуже читать и считать

Эксперты считают, что ухудшение результатов учеников российских школ объясняется акцентом на проверке знаний, а не на их применении, и снижением интереса подростков к учебе.
BFM.ru 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное