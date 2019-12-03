Футбол
РИА НовостиЧерчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года. В субботу в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Экономика
Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США
Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Происшествия
Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей
В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.
Культура
Невиноватая я! Хайп к Ротару сам пришел
На сей раз жертвой современного хайпа стала звезда советской эстрады София Ротару. Как оказалось, хайпа бессмысленного и беспощадного.
Общество
В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
Происшествия
В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Белгородской области
Стена четырехэтажного жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области обрушилась из-за взрыва бытового газа.
Происшествия
На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце
Женщина ненадолго вышла из дома, за это время девочка успела одеться и усадить в ранец своего кота.
Политика
США признали неэффективность антироссийских санкций
О неэффективности антироссийских санкций ранее говорили и в других странах.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Технологии
Серия приставок Sony PlayStation попала в книгу рекордов Гиннесса
Сегодня стало известно, что эта серия игровых консолей официально установила рекорд по продажам, официально зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Авто
Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации
Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Здоровье
Врачи назвали необычный симптом диабета на коже
По словам врачей, на приближающуюся опасность могут указывать возникшие на коже пятна, особенно, если речь идет о пятнах на голени.
Общество
Парк «Остров мечты» в Москве планируется открыть в 2020 году
В октябре заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин сообщал, что инвестор планирует открыть парк развлечений "Остров мечты" в декабре текущего года.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Сергей Семак вошел в топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед
Интересно, что по проценту побед Сергей Богданович входит в тройку лидеров, уступая лишь Мирче Луческу и Андре Виллаш-Боашу.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Наука
Кошки выражают эмоции с помощью мимики, но мы их не всегда замечаем
Транспорт
В Крыму открыли для движения трассу над пещерой «Таврида»
В Крыму генеральный подрядчик строительства федеральной трассы "Таврида" открыл для движения автомобилей участок над одноименной карстовой пещерой.
Наука
Учёные вычислили самые привлекательные части женской груди
Исследователи обнаружили, что и женщины, и мужчины чаще и дольше задерживают взгляд на нижних частях груди (29% времени) и области соска (28%).
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Религия
4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы
В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Общество
Российские школьники стали хуже читать и считать
Эксперты считают, что ухудшение результатов учеников российских школ объясняется акцентом на проверке знаний, а не на их применении, и снижением интереса подростков к учебе.