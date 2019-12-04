Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года. В субботу в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.

Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

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