Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЧерчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года. В субботу в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
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Черчесов заявил, что был бы рад сыграть с Украиной на Евро-2020

Спорт-Экспресс12:38

Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

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Черчесов: «Буду рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020»

Sport24.ru14:14

Черчесов: «Я буду рад с встретиться с Украиной на Евро». ВИДЕО

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Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

РИА Новости13:58

Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Sportbox.RU14:43

Черчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020

RT на русском13:29
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В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

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