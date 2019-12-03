Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЧерчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года. В субботу в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
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Черчесов заявил, что был бы рад сыграть с Украиной на Евро-2020

Спорт-Экспресс12:38

Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Чемпионат13:25

Черчесов: «Буду рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020»

Sport24.ru14:14

Черчесов: «Я буду рад с встретиться с Украиной на Евро». ВИДЕО

Sport.ru13:14

Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Sportbox.RU14:43

Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

РИА Новости13:58

Черчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020

RT на русском13:29
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
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В Конгрессе не представили оснований для импичмента Трампу — Белый дом

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
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Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя

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Найден способствующий развитию рака белок

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В Сети появился постер к фильму «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

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С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

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В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

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Хотя комета 2I/Борисов вошла в Солнечную систему со стороны созвездия Кассиопеи, ученые до сих пор не знают, откуда она появилась, или сколько он летел через пустынное межзвездное пространство.
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Греф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи

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Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
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