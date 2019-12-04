Футбол
РИА НовостиЧерчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года. В субботу в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
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Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»
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Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии
"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
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Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих сотрудников управления МВД по Приморскому краю, которых подозревают в применении недозволенных методов расследования.
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Мужчина хотел за 10 тысяч евро перевести четырех граждан Средней Азии через границу России и ЕС.
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Труппа балета возвращалась в Кострому после гастролей в городе Гродно Республики Беларусь. В автобусе находилось 46 пассажиров и 2 водителя.
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Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Червиченко рассказал, как «Спартаку» предлагали сдать финал Кубка
В июне 2003 года "Спартак" в финальном матче Кубка России обыграл "Ростов" со счетом 1:0 благодаря голу Егора Титова.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
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В Сочи Путин обсудит с Вучичем международную обстановку
Главы России и Сербии планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.
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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
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Крупнейший российский провайдер цифровых услуг принял решение о начале кампании против хакеров.
Политика
WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
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США демонстративно отказали в выдаче виз российской делегации
США в очередной раз не выдали визы российским чиновникам - на этот раз въезд в Америку не одобрили делегации Федерального казначейства РФ и главе департамента МИД по работе с соотечественниками Олегу Мальгинову.
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Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
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В ДНР заявили о 9 обстрелах со стороны ВСУ
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Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
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Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург
Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
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В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
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С 1 января для водителей России введут новые штрафы
Как пишет «Life.ru», с началом будущего года в нашей стране появятся новые штрафы для автомобилистов.