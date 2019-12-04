Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЧерчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года. В субботу в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
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Черчесов заявил, что был бы рад сыграть с Украиной на Евро-2020

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Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

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Черчесов: «Буду рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020»

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Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

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Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 14:43

Черчесов заявил, что был бы рад матчу с Украиной на Евро-2020

RT на русскомвчера в 13:29
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Труппа балета возвращалась в Кострому после гастролей в городе Гродно Республики Беларусь. В автобусе находилось 46 пассажиров и 2 водителя.
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