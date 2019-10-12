Футбол
REGNUMЧерчесов дал оценку уровню российского футбола
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал свою оценку уровню российского футбола перед матчем отборочного тура чемпионата Европы с командой Кипра.
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Политика
Россия осуждает акции, подобные атаке на саудовские НПЗ, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что кто бы ни стоял за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, Россия осуждает акции подобного рода.
Происшествия
В Подмосковье возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими
Происшествия
Возросло число жертв трагедии в керченском колледже
Наука
В Дании бензиновые автомобили увеличили выбросы углекислого газа
За 2019 год в Дании увеличился объем выбросов углекислого газа из-за того, что датчане стали больше приобретать новые автомобили, работающие на бензине, а не на дизеле.
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
Политика
Песков ответил на вопрос о возвращении в России смертной казни
Возможность возвращения в Россию смертной казни в Кремле не обсуждают.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Теннис
Зверев стал соперником Медведева по финалу «Мастерса» в Шанхае
Соперником Зверева в финале станет третья ракетка турнира россиянин Даниил Медведев.
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Эксперты портала NJCAR.RU провели исследование, в ходе которого был составлен ТОП-7 самых безотказных паркетников японского производства с пробегом.
Политика
МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.
Наука
Выявлена взаимосвязь между скоростью ходьбы и старением мозга
Автоспорт
Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
Армия и оружие
The New York Times: российские военные в мае атаковали четыре больницы в Сирии
В начале мая 2019 года российские военные разбомбили в Сирии четыре госпиталя, пишет The New York Times со ссылкой на записи переговоров российских летчиков и свидетельства очевидцев.
Хоккей
Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота
Шайба в пустые ворота "Далласа" стала для Овечкина 34 голом в пустые ворота за всю карьеру.
Наука
В России создан быстрый метод анализа фрагментов ДНК
Исследователи одного из институтов российского РАН создали методику, позволяющую в кратчайшие сроки провести анализ фрагментов ДНК, который необходим врачам для выявления различных инфекций и наследственных заболеваний.
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
Авто
Isuzu представил пикап Isuzu D-Max нового поколения
Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
Энергетика
Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Общество
Период «глубокой осени» наступит в Москве на следующей неделе
Период «глубокой осени» наступит в Москве на следующей неделе с 15 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве школьницы в Саратове рассказала о сыне
Журналисты пообщались с матерью подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове.