Футбол

REGNUMREGNUMЧерчесов дал оценку уровню российского футбола

Кипр — Россия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал свою оценку уровню российского футбола перед матчем отборочного тура чемпионата Европы с командой Кипра.
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