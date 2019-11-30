Футбол
ТАСС СпортСтали известны составы групп Евро-2020
В группе F сыграют команды Португалии, Франции, Германии и победитель плей-офф пути A или D. Второй раз в истории в одной группе на Евро сыграют действующие чемпион мира и чемпион Европы - команды Франции и Португалии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная Косово может квалифицироваться на Евро в Грузии и Белоруссии. Но ее не пустят в эти страны
Спорт день за днемвчера в 09:00
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Общество
Клиенты узнали о долгом пути официантки на работу и купили ей машину
В американском городе Галвестон посетители одного из кафе подарили машину официантке, когда узнали, что она тратила на дорогу до работы и обратно по пять часов.
Политика
В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть
Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Армия и оружие
В России заступила на боевое дежурство новейшая РЛС «Контейнер»
В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер».
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в Ла Лиге
Финансы
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Армия и оружие
Российская авиация провела патрулирование в Сирии
Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в трёх провинциях в Сирии.
Общество
Врач рассказал, как высыпаться при сменном графике работы
Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин объяснил, как адаптироваться к сменному графику работы, советы он дал в интервью телеканалу RT.
Футбол
Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Армия и оружие
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Происшествия
Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии
Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Происшествия
Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Красноярском крае
Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком на трассе в Нижнеингашском районе Красноярского края, погиб водитель скорой, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону в воскресенье.
Экономика
«Газпром» планирует направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года
«Газпром» намерен выплачивать 50% дивидендов от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году, сообщается в презентации (.pdf) к конференции для инвесторов, которая запланирована на 5 декабря.
Экономика
В Красноярске дольщики СК «Реставрация» получат денег больше, чем вложили
Министерство строительства Красноярского края информирует, что в достройке отказано по результатам строительно–технической экспертизы и инструментального обследования четырёх домов жилого комплекса "Эдельвейс-NEXT" в Октябрьском районе и шести домов жилого комплекса "Фестиваль" в Советском районе Красноярска, которые возводила компания "Реставрация".
Происшествия
Найденную на Кубани в выгребной яме девочку изнасиловали
Культура
Продюсер «Симпсонов» высказался о закрытии сериала
О возможном закрытии «Симпсонов» накануне сообщил композитор Дэнни Эльфман, написавший главную музыкальную тему сериала.
Происшествия
Граждане России не пострадали при стрельбе в Новом Орлеане
Российские граждане не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане, сообщает в твиттере Генеральное консульство России в Хьюстоне.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Авто
Опубликованы фото Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce
Китайский производитель FAW опубликовал в местной прессе фото 2-го поколения седана Hongqi H7.
Армия и оружие
Американские военные узнали, что Россия разрабатывает новую ракету для СУ-57
Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
Политика
На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России
Министр энергетики Украины Алексей Оржель допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза.