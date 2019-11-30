В группе F сыграют команды Португалии, Франции, Германии и победитель плей-офф пути A или D. Второй раз в истории в одной группе на Евро сыграют действующие чемпион мира и чемпион Европы - команды Франции и Португалии.

Спорт день за днем

Политика В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Гаджеты Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.

Финансы Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Общество Врач рассказал, как высыпаться при сменном графике работы Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин объяснил, как адаптироваться к сменному графику работы, советы он дал в интервью телеканалу RT.

Футбол Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака» Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Армия и оружие Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.

Происшествия Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».

Происшествия Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Красноярском крае Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком на трассе в Нижнеингашском районе Красноярского края, погиб водитель скорой, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону в воскресенье.