Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортСтали известны составы групп Евро-2020

В группе F сыграют команды Португалии, Франции, Германии и победитель плей-офф пути A или D. Второй раз в истории в одной группе на Евро сыграют действующие чемпион мира и чемпион Европы - команды Франции и Португалии.
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Расписание матчей Евро-2020

ProstoProSportвчера в 14:02

Жеребьевка финального турнира Евро-2020. Полные итоги

Sport24.ruвчера в 12:52

Определились составы всех групп ЕВРО-2020

РИА Новостивчера в 13:33

Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

Чемпионатвчера в 12:53

Жеребьевка Евро-2020. Где смотреть трансляцию онлайн

Bookmaker-ratings.ruвчера в 10:50

Сборная Косово может квалифицироваться на Евро в Грузии и Белоруссии. Но ее не пустят в эти страны

Спорт день за днемвчера в 09:00

Календарь Евро-2020: полное расписание турнира

Спорт-Экспрессвчера в 16:45
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Происшествия

Количество жертв аварии с автобусом в Тунисе возросло до 26

Газета.Ru 18:14
Общество

Клиенты узнали о долгом пути официантки на работу и купили ей машину

В американском городе Галвестон посетители одного из кафе подарили машину официантке, когда узнали, что она тратила на дорогу до работы и обратно по пять часов.
РЕН ТВ 20:12
Политика

В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России

У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
REGNUM 09:08
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть

Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
iXBT.com вчера в 08:25
Политика

На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

РИА Новости 18:03
Политика

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Известия 11:08
Армия и оружие

В России заступила на боевое дежурство новейшая РЛС «Контейнер»

В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер».
Expert.ru 05:51
Происшествия

В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

РИА Новости 21:17
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в Ла Лиге

РИА Новости 17:08
Происшествия

На Камчатке наградили школьницу, спасшую детей при пожаре

Вести.Ru 20:46
Финансы

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости 16:04
Армия и оружие

Российская авиация провела патрулирование в Сирии

Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в трёх провинциях в Сирии.
Вести ФМ вчера в 23:24
Общество

Врач рассказал, как высыпаться при сменном графике работы

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин объяснил, как адаптироваться к сменному графику работы, советы он дал в интервью телеканалу RT.
РИА Новости 17:11
Футбол

Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
RT на русском 15:10
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец 06:33
Армия и оружие

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
РИА Новости 19:37
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Происшествия

Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии

Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».
Чита.Ру 17:19
Политика

США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Lenta.ru 21:17
Происшествия

Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Красноярском крае

Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком на трассе в Нижнеингашском районе Красноярского края, погиб водитель скорой, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону в воскресенье.
Интерфакс 07:49
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в районе аэропорта Хамы

Газета.Ru 13:40
Экономика

«Газпром» планирует направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года

«Газпром» намерен выплачивать 50% дивидендов от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году, сообщается в презентации (.pdf) к конференции для инвесторов, которая запланирована на 5 декабря.
Коммерсантъ 29 ноября в 09:32
Экономика

В Красноярске дольщики СК «Реставрация» получат денег больше, чем вложили

Министерство строительства Красноярского края информирует, что в достройке отказано по результатам строительно–технической экспертизы и инструментального обследования четырёх домов жилого комплекса "Эдельвейс-NEXT" в Октябрьском районе и шести домов жилого комплекса "Фестиваль" в Советском районе Красноярска, которые возводила компания "Реставрация".
ИА 1-Line 00:15
Происшествия

Найденную на Кубани в выгребной яме девочку изнасиловали

Свободные Медиа 10:01
Культура

Продюсер «Симпсонов» высказался о закрытии сериала

О возможном закрытии «Симпсонов» накануне сообщил композитор Дэнни Эльфман, написавший главную музыкальную тему сериала.
Культуромания 29 ноября в 09:21
Происшествия

Граждане России не пострадали при стрельбе в Новом Орлеане

Российские граждане не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане, сообщает в твиттере Генеральное консульство России в Хьюстоне.
Интерфакс 18:48
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Авто

Опубликованы фото Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce

Китайский производитель FAW опубликовал в местной прессе фото 2-го поколения седана Hongqi H7.
Дни24 29 ноября в 09:48
Армия и оружие

Американские военные узнали, что Россия разрабатывает новую ракету для СУ-57

Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
ИнфоСМИ вчера в 13:37
Политика

На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России

Министр энергетики Украины Алексей Оржель допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза.
Национальная служба новостей вчера в 02:20
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