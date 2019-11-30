Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUСегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020

Сегодня в столице Румынии Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу. Своих соперников по групповому этапу узнают 20 команд, пробившихся на ЕВРО-2020 через отборочный турнир. Напомним, турнир пройдет одновременно в 12-ти европейских странах.
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Жеребьевка ЧЕ-2020: когда, во сколько, где смотреть

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Галопом по Европам. Чемпионат-2020 — инновация или абсурд?

Sportbox.RU29 ноября в 08:09

Черчесов и Аршавин посетят жеребьевку Евро-2020 в Бухаресте

ProstoProSport29 ноября в 05:32

«Последние штрихи». Работа гримеров с Аршавиным и другими ведущими жеребьевки Евро-2020

Спорт-Экспресс30 ноября в 11:54

Чемпионат Европы 2020. Жеребьевка финальной части турнира

Матч ТВ30 ноября в 11:50

Футбол, Евро-2020, жеребьёвка, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru30 ноября в 10:59

Сегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020

ГЛАС.RU30 ноября в 04:19
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Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Людмила Нарусова: Богомолову не хватило места в доме Ксении Собчак

Нарусова добавила, что Собчак занимается строительством нового дома, в котором место предусмотрено для всех членов семьи.
Актуальные Новости 03:10
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян положительно оценивают ситуацию в стране

Более половины россиян позитивно оценивают ситуацию в стране; текущая доля положительных оценок — 57% — является одним из самых высоких значений за год, при этом скептично настроены 35% респондентов.
Банки.ру 04:47
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
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Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

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Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Политика

Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.
РБК 04:42
Экономика

Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России

Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.
REGNUM 04:39
Происшествия

В Киеве полиция задержала предполагаемых убийц сына депутата облсовета

Киевской полиции удалось задержать подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета и убийстве его сына.
Новостной фронт 05:10
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

Новая система расчета приведет к тому, что «базовый показатель» составит 2 027 гривен с 1 января 2020 года и будет пересмотрен в сторону повышения дважды — 1 июля и 1 декабря до 2 118 и 2 189 гривен соответственно.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Общество

Обругавший участников процесса краснодарский судья подал в отставку

В пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что судья уже подал в отставку.
Взгляд.ру 04:40
Политика

Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».
Известия 02:21
Происшествия

ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко

ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
РИА Новости 05:15
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк приносят в больницу годовалую дочь Милу

Анастасии Заворотнюк, состояние которой улучшилось после операции, приносят в больницу годовалую дочь Милу.
Актуальные Новости 02:28
Музыка

На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак

На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Соловей.Инфо 04:44
Происшествия

Следователи впервые опубликовали видео с убийцей девушек на Уктусе

Свердловские следователи впервые опубликовали видео с мужчиной, которого подозревают в убийстве двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге.
Уралинформбюро 05:06
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Комсомольская правда 01:35
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
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Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru 30 ноября в 16:08
Экономика

Доля заемщиков с ипотекой и другими кредитами в России превысила 40%

Банк России с 1 октября 2019 года ввел в регулирование показатель долговой нагрузки, привязал к нему надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.
Интерфакс 03:10
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Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

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Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
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Киноцентр «Соловей» закрыт и будет снесен

Газета.Ru 03:33
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Савченко рассказала, кто звал ее замуж

РИА Новости 04:52
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Geely привезет в Россию новый кроссовер Geely Coolray

Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
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Фигурное катание

Загитова и Медведева номинированы на звание MVP фигурного катания

Российские спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список номинантов на звание самого ценного фигуриста сезона, которые внесли наибольший вклад в популяризацию фигурного катания.
News.ru 04:31
Общество

Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 04:18
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
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