Футбол
ГЛАС.RUСегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020
Сегодня в столице Румынии Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу. Своих соперников по групповому этапу узнают 20 команд, пробившихся на ЕВРО-2020 через отборочный турнир. Напомним, турнир пройдет одновременно в 12-ти европейских странах.
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«Последние штрихи». Работа гримеров с Аршавиным и другими ведущими жеребьевки Евро-2020
Спорт-Экспресс30 ноября в 11:54
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Авто
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По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
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Анастасии Заворотнюк приносят в больницу годовалую дочь Милу
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Свердловские следователи впервые опубликовали видео с мужчиной, которого подозревают в убийстве двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге.
Политика
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Общество
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Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
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Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».