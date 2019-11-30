Сегодня в столице Румынии Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу. Своих соперников по групповому этапу узнают 20 команд, пробившихся на ЕВРО-2020 через отборочный турнир. Напомним, турнир пройдет одновременно в 12-ти европейских странах.

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Общество Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью» Новая система расчета приведет к тому, что «базовый показатель» составит 2 027 гривен с 1 января 2020 года и будет пересмотрен в сторону повышения дважды — 1 июля и 1 декабря до 2 118 и 2 189 гривен соответственно.

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