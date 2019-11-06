Футбол

MetaratingsMetaratingsЧерчесов: из «Баварии» пока не звонили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос польских журналистов о возможном приглашении в «Баварию».
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Черчесов: из «Баварии» пока не звонили

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Станислав Черчесов: «Из „Баварии“ пока не звонили»

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Черчесов: не получал предложения возглавить «Баварию»

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Черчесов заявил, что не получал предложений возглавить «Баварию»

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Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
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В России появился Volkswagen Touareg в новой версии Business

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Больше всего матчей отыграл испанский голкипер Икер Касильяс — 188.В первом матче между командами, который прошёл 22 октября в Турине, «Локомотив» также проиграл со счётом 1:2. После четырёх матчей железнодорожники имеют в активе три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус» продолжает лидировать в квартете, набрав 10 баллов.
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В России теперь можно арендовать iPhone

За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
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Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества

По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
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«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

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Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией

Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Газета.Ru 15:20
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU вчера в 05:03
Футбол

Абраам Хашманян возглавил сборную Армении

Новым главным тренером сборной Армении стал Абраам Хашманян, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.
Спорт-Экспресс 10:22
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»

Вести.Ru 11:47
Футбол

«Арсенал» упустил победу в матче с «Виторией Гимарайнш»

«Витория Гимарайнш» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Спорт-Экспресс 12:42
Общество

КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции

Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
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Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете

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Электрическое НЛО Kia Futuron объединило космос и драконов

Компания сообщила, что облик концепта вдохновлён «летающими тарелками и НЛО».
Драйв вчера в 02:46
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Представлен официальный мяч Евро-2020

Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
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Исследователи из Стэнфорда наблюдали за геномом органоидов мозга в течение почти двух лет и выяснили, в каких генах предпочтительнее всего «искать аутизм».
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
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Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка

Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
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От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
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РБК: МВД хочет заглушить сотовую связь в тюрьмах

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сообщил изданию, что комиссия изучила несколько вариантов блокировки сигналов связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
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Футбол

Мещеряков: у «Локомотива» было больше моментов, чем у «Ювентуса»

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" (1:2).
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Эксперты Роскачества нашли аллергены в ванильном зефире

Итоги исследования Роскачества говорят о том, что в зефире всех проверенных торговых марок диоксида серы больше 10 мг/кг.
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«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
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Российский паром сел на мель около Стокгольма

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Песков прокомментировал новое повышение ставки НДС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о появившейся информации о возможном новом повышении ставки по НДС.
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У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Нико Ковач
Немецкий футболист
Немецкий и хорватский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий немецкий футбольный клуб «Бавария». Выступал на позиции полузащитника.
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