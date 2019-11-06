Футбол
MetaratingsЧерчесов: из «Баварии» пока не звонили
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос польских журналистов о возможном приглашении в «Баварию».
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Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Авто
В России появился Volkswagen Touareg в новой версии Business
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги Чемпионов
Больше всего матчей отыграл испанский голкипер Икер Касильяс — 188.В первом матче между командами, который прошёл 22 октября в Турине, «Локомотив» также проиграл со счётом 1:2. После четырёх матчей железнодорожники имеют в активе три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус» продолжает лидировать в квартете, набрав 10 баллов.
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
Происшествия
Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Политика
Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Футбол
Абраам Хашманян возглавил сборную Армении
Новым главным тренером сборной Армении стал Абраам Хашманян, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.
Футбол
«Арсенал» упустил победу в матче с «Виторией Гимарайнш»
«Витория Гимарайнш» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Общество
КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции
Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
Шоу-бизнес
Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете
Авто
Электрическое НЛО Kia Futuron объединило космос и драконов
Компания сообщила, что облик концепта вдохновлён «летающими тарелками и НЛО».
Футбол
Представлен официальный мяч Евро-2020
Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
Наука
Фронтир нейронаук. Органоид мозга поможет разгадать загадки аутизма
Исследователи из Стэнфорда наблюдали за геномом органоидов мозга в течение почти двух лет и выяснили, в каких генах предпочтительнее всего «искать аутизм».
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Общество
РБК: МВД хочет заглушить сотовую связь в тюрьмах
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сообщил изданию, что комиссия изучила несколько вариантов блокировки сигналов связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
Происшествия
Столичный полицейский попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Футбол
Мещеряков: у «Локомотива» было больше моментов, чем у «Ювентуса»
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" (1:2).
Общество
Эксперты Роскачества нашли аллергены в ванильном зефире
Итоги исследования Роскачества говорят о том, что в зефире всех проверенных торговых марок диоксида серы больше 10 мг/кг.
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Экономика
Песков прокомментировал новое повышение ставки НДС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о появившейся информации о возможном новом повышении ставки по НДС.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.