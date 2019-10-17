Футбол

ЧемпионатЧемпионатЧерчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
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Черчесов призвал не оказывать давление на Чалова

RT на русском15:35

«Могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова». Черчесов — о Дзюбе, Тедеско и Евро

Спорт-Экспресс16:35

«Мало ли, он влюбился». Черчесов назвал четыре причины возможного спада в игре Чалова

Sport24.ru15:16

Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Чемпионат14:11
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Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК 17:54
Политика

Саммит G7 2020 года состоится на курорте Трампа во Флориде

Саммит G7 2020 года пройдёт 10—12 июня в Майами и состоится на курорте, принадлежащем президенту США Дональду Трампу.
RT на русском 12:59
Политика

В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»

Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.
Газета.Ru вчера в 19:39
Культура

Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже «Кукушки»

Кормухина заявила, что Гагарина использовала аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную Алексеем Беловым и самой Кормухиной.
Полит.ру вчера в 00:06
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Общество

Кейт Миддлтон посетила мечеть босиком и в национальном костюме

Принц Уильям выбрал строгий классический костюм, в то время как Кейт Миддлтон предстала в национальном костюме шальвар-камиз бирюзового оттенка.
Lisa.ru 14:00
Спорт

Колобков прокомментировал слова Гануса о подменах проб

Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 15:51
Экономика

Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 22:28
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ 11:04
Общество

У Сергея Жигунова забрали за долги квартиру

Ридус 14:43
Авто

Россиянам рассказали об изменении транспортного налога

Изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:10
Политика

Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 12:16
Здоровье

Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов

Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
Vademecum вчера в 01:55
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина

Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
Газета Кемерова вчера в 23:44
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
РИА Новости 17:18
Экономика

Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты

Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».
РБК 13:32
Армия и оружие

ООН приветствовала договоренности между США и Турцией

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что приветствует любые усилия по уменьшению напряженности.
Вести.Ru 16:41
Технологии

Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике

В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
3DNews 15 октября в 15:21
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Online47.ru 14 октября в 21:35
Политика

Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России

США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Политика

США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
ТАСС 13:25
Авто

В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia

На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.
Тарантас Ньюс вчера в 14:28
Футбол

Месси сравнил себя с Роналду и Ибрагимовичем

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чем отличается от нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) Златана Ибрагимовича, передает Marca.
Газета.Ru 15:16
Общество

Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин объяснил свой отъезд из России

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, которому предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несогласованной акции в Москве, заявил, что уехал из России из-за опасений за свое будущее.
РБК 15:32
Единоборства

Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года

Подерутся два чемпиона мира в полутяжелом весе — Артур Бетербиев и Александр Гвоздик.
Спорт-Экспресс 17:10
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости вчера в 06:02
Происшествия

Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой

Десятиклассница, тело которой было обнаружено в школе N112 Новосибирска, предположительно, покончила с собой, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.
Интерфакс 04:03
Происшествия

Названа новая версия гибели Цоя

Lenta.ru 15:33
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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