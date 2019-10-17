Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Политика Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter «Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».

Спорт Колобков прокомментировал слова Гануса о подменах проб Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.

Экономика Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Авто Россиянам рассказали об изменении транспортного налога Изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей.

Политика Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.

Здоровье Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.

Экономика Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».

Экономика В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Авто В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.

Футбол Месси сравнил себя с Роналду и Ибрагимовичем Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чем отличается от нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) Златана Ибрагимовича, передает Marca.