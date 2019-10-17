Футбол

ЧемпионатЧемпионатЧерчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
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Тренер сборной России Черчесов поделился мнением о форварде ЦСКА Чалове

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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Фёдор Николаевич Чалов
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Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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