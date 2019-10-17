Футбол
ЧемпионатЧерчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 21:14, Ашберн
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия 16:45
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий вчера в 15:55
Политика
Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
RT на русском 21:03
Политика
Белый дом: США приостановили помощь Киеву из-за коррупции на Украине
По словам и.о. руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, решение приостановить помощь Украине объясняется коррупцией в этой стране, а также нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
Московский Комсомолец 16:19
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 14:32
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Кино
Малефисента: Владычица тьмы появится на экранах уже в октябре
Съемки продолжения «Малефисенты» стартовали весной 2018 года. Трейлер к новому кинофильму появился спустя год.
Telesputnik.ru вчера в 05:23
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер 15:30
Политика
Трамп подтвердил отставку министра энергетики
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что министр энергетики Рик Перри подал прошение об отставке.
Российская газета 20:12
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
RT на русском 09:13
Армия и оружие
Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции
Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Lenta.ru вчера в 06:32
Экономика
Депутаты НСО возмущены повышением тарифов на капремонт
Депутаты сочли такое повышение нарушением президентского Указа о предельном размере повышения тарифов на ЖКХ.
Любимый город 05:32
Технологии
В Ватикане создали умные молитвенные четки
В Ватикане представили умные молитвенные четки, которые активизируются, как только их владелец перекрестится.
МИР 24 вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик не впускает в дом его сына Даниила
Недавно стало известно, что вдова знаменитости Ксения Бик не впускает в дом его сына Даниила.
OAnews 13:09
Экономика
Предприниматель: Плата за вывоз мусора вырастет в 70 раз с нового года
Траты на вывоз мусора на предприятиях Читы вырастут от 8 до 20 раз, а в отдельных случаях и до 70 раз с нового года.
Zab.RU 03:30
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:42
Происшествия
Медведь напал на двух человек на Курилах
Медведь набросился на двух человек в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир.
РЕН ТВ 20:41
Технологии
В России показали экспериментального боевого робота «Маркер»
На Магнитогорском испытательном полигоне представили робототехническую платформу «Маркер».
RuNews24.ru 09:51
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
RT на русском 15:04
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Происшествия
В Мексике задержан один из сыновей наркобарона «Коротышки»
Власти Мексики сообщили о задержании одного из сыновей наркобарона Гусмана Лоэры ("Коротышки").
Российская газета 20:39
Футбол
Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
Спорт-Экспресс 12:25
Общество
Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин объяснил свой отъезд из России
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, которому предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несогласованной акции в Москве, заявил, что уехал из России из-за опасений за свое будущее.
РБК 15:32
Авто
Опубликовали снимки Nissan X-Trail нового поколения
Nissan не называет дату дебюта нового поколения модели, но, судя по тому, что новинка проходит тестовые испытания на дорогах общего пользования, X-Trail 2020 модельного года мы увидим в следующем году.
SpeedMe вчера в 05:18
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru 06:07
Фигурное катание
Туктамышева прибыла в Лас-Вегас
Российская фигуристика Елизавета Туктамышева прилетела в Лас-Вегас на первый этап серии Гран-при — Skate America.
Матч ТВ 04:18
Армия и оружие
Российский военный спутник разделился на орбите
«Космос-2535» и «Космос-2536» выведены на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области 10 июля.
Популярная механика 05:40