Футбол
ЧемпионатЧерчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
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«Мало ли, он влюбился». Черчесов назвал четыре причины возможного спада в игре Чалова
Sport24.ruвчера в 15:16
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Политика
Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17
Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.
РИА Новости вчера в 21:09
Космос
Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами
Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.
ГЛАС.RU вчера в 14:58
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия
Тело девочки нашли в школе Новосибирска
ФАН вчера в 04:28
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия вчера в 03:49
Шоу-бизнес
Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже.
Wday.ru 01:18
Наука
Описание древней солнечной бури нашли в ассирийских табличках
Современные ученые отметили, что во время мощной бури древние племена могли заметить свечение в небе (от солнечных частиц, вступивших в контакт с атмосферой), и проверили, нет ли в текстах похожих упоминаний.
МИР 24 вчера в 04:13
Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
Газета.Ru вчера в 11:30
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ вчера в 10:05
Экономика
Акционеры «Лукойла» 3 декабря обсудят промежуточные дивиденды
Совет директоров "Лукойла" рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивидендные выплаты по итогам девяти месяцев этого года в размере 192 рублей на акцию и принять решение об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения части размещенных акций.
ТАСС 16 октября в 07:37
Происшествия
Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина
РИА Новости вчера в 23:10
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Авто
Компания Lexus зарегистрировала товарный знак LX 600
Стало известно, что Lexus зарегистрировал новый товарный знак в американском патентном ведомстве.
Тарантас Ньюс вчера в 12:40
Происшествия
Митингующие возобновили беспорядки на улицах Барселоны
Сторонники независимости Каталонии устроили в центре Барселоны протесты, которые переросли в многочисленные беспорядки.
РБК вчера в 21:06
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан вчера в 00:29
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Коммерсантъ вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Шоу-бизнес
Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
RuNews24.ru вчера в 08:11
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия
В США в ящике с бетоном нашли тело пропавшей модели
Известия вчера в 21:53
Происшествия
На Курилах агрессивная медведица напала на двух рыбаков
Двое жителей курильского острова Кунашир госпитализированы с травмами, нанесенными медведицей, сообщило РИА Новости со ссылкой на мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко.
Российская газета вчера в 23:31
Политика
Депутат от партии Зеленского попался за непристойной перепиской в Раде
Депутат Верховной рады президентской партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко попал в неловкую ситуацию, когда его личная переписка, которую он вёл во время одного из заседаний, попала в Сеть.
News.ru вчера в 21:03
Хоккей
Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс»
Третий гол Никиты Гусева в сезоне помог "Нью-Джерси" выиграть у "Рейджерс" и одержать первую победу в текущем регулярном чемпионате после шести поражений на старте подряд.
ProstoProSport вчера в 23:17
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение вчера в 10:33
Происшествия
В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
Газета.Ru вчера в 23:02
Политика
В посольстве США объяснили поездку дипломатов в Северодвинск
В МИД России сообщили, что дипломаты уведомляли о планах посетить Архангельск, «а оказались в итоге в поезде Нёнокса — Северодвинск».
RT на русском 00:43
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Футбол
Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник 00:57