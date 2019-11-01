Футбол

Нева СпортНева СпортЧерчесов назовет состав сборной России 5 ноября

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020. Россияне 16 ноября сыграют дома с Бельгией, а 19 ноября сразятся на выезде с Сан-Марино.
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Черчесов объяснил решение провести сбор в Сочи перед матчами с Бельгией и Сан-Марино

Sport24.ru05:05

Состав сборной России на ноябрьские матчи будет назван 5 ноября

Спорт-Экспресс04:49

Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино объявят 5 ноября

Матч ТВ05:03

Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино объявят 5 ноября

Sportbox.RU05:03

Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября

Нева Спорт05:02

Определилась дата публикации заявки сборной России на матч против Бельгии

Петербургский дневник04:58

Состав сборной России на матчи отбора Евро-2020 будет назван 5 ноября

Pravda.Ru05:16
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Долговая нагрузка россиян подскочила до максимума с 2012 года

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Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
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Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

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Трамп собрался зачитать стенограмму разговора с Зеленским в телеэфире

Президент США Дональд Трамп намерен зачитать стенограмму своей телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в прямом эфире.
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Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
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Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году

"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.
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Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном

В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
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Астрономы нашли в Солнечной системе еще одну карликовую планету

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Общество

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска

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Муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за долгое время вышел на лед, выступив в Санкт-Петербурге.
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Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
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Контроллер Rambus разгоняет память GDDR6 до 18 Гбит/с

На днях компания Rambus сообщила, что смогла достичь стабильной работы памяти GDDR6 с производительностью 18 Гбит/с на каждый контакт шины данных микросхем памяти.
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Ученые объяснили, как с возрастом не набрать лишний вес

Ученые советуют заниматься физическими тренировками, причем делать это нужно не менее двух раз в неделю.
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В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
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В России после праздников начнут продавать альтернативное мясо из США

В России 5 ноября в рознице появится растительное мясо производства американской компании Beyond Meat.
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Дания дала разрешение на строительство «Северного потока-2»

Дания дала компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе.
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Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском найден мертвым в СИЗО

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Голунов пришел в суд в бронежилете

Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.
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Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

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Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами

Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.
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Общество

Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве

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Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
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США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости вчера в 18:41
Кино

Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия

Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда вчера в 00:35
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