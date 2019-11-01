Футбол
Нева СпортЧерчесов назовет состав сборной России 5 ноября
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020. Россияне 16 ноября сыграют дома с Бельгией, а 19 ноября сразятся на выезде с Сан-Марино.
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Черчесов объяснил решение провести сбор в Сочи перед матчами с Бельгией и Сан-Марино
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