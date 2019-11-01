Футбол
Нева СпортЧерчесов назовет состав сборной России 5 ноября
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020. Россияне 16 ноября сыграют дома с Бельгией, а 19 ноября сразятся на выезде с Сан-Марино.
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В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
Известия 15:41
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Уголовное дело возбудили в отношении мэра Киева Виталия Кличко
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
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Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
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Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
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Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»
Убитый глава ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади является порождением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 16:30
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Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
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«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой
Перед последним туром «Астон Вилла» и «Ливерпуль» с одинаковым количеством очков возглавляли турнирную таблицу, претендуя на титул чемпиона.
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Терпящий убытки Фадеев назвал Наргиз караоке-певицей
Что касается Наргиз Закировой, с которой продюсер разошелся со скандалом в конце лета, то этот проект был убыточен – продюсерский центр потерял на певице более 16 миллионов рублей, пишет интернет-портал "Дни.ру".
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Желудочно-кишечные микробы влияют на мозг и страхи
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Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
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Убитые мигранты в британском Эссексе оказались вьетнамцами
По сообщению полиции Эссекса, все 39 убитых мигрантов, обнаруженных ранее в транспортном контейнере, являются вьетнамцами, а не китайцами, как заявлялось до этого, 1 ноября передает агентство Reuters.
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В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
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Ирина Шейк вместе с дочерью гуляет в костюме Минни Маус
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Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
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