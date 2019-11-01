Футбол
Нева СпортЧерчесов назовет состав сборной России 5 ноября
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020. Россияне 16 ноября сыграют дома с Бельгией, а 19 ноября сразятся на выезде с Сан-Марино.
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Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Общество
Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 10:11
Здоровье
Ученые рассказали, почему Жан-Поль Марат сидел в ванне
Актуальные Новости 12:58
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Происшествия
Названа причина отказа двигателя у севшего в Тюмени аварийного SSJ-100
Никто из 83 пассажиров не пострадал. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Ямал" совершил аварийную посадку в аэропорте "Рощино" в Тюмени.
Газета.Ru 12:22
Кино
Бекмамбетов пожаловался Дудю на BadComedian
Режиссер Тимур Бекмамбетов в беседе с журналистом Юрием Дудем высказался о работе сетевого кинообозревателя Евгения Баженова, работающего под псевдонимом BadComedian.
Газета.Ru вчера в 11:13
Финансы
Банк России впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян брали новые кредиты, не погасив старых, говорится в докладе Банка России.
Коммерсантъ 12:04
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 12:18
Общество
Прокуратура требует взять с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
В пятницу, 1 ноября, прокуратура обратилась в Мещанский суд Москвы с просьбой взять с режиссера Кирилла Серебренникова подписку о невыезде.
Lisa.ru 05:17
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
ТВ Центр 30 октября в 14:38
Происшествия
Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.
РИА Новости 10:38
Общество
«Лента» сообщила о возможном закрытии части магазинов в Петербурге
Торговая сеть "Лента" рассматривает возможность закрытия нерентабельных гипермаркетов и супермаркетов в Петербурге и в других регионах.
Peterburg2.ru 10:22
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей страшно
Отвечая на вопрос, волнуется ли она сейчас перед сольным выступлением, как и раньше, Пугачева заметила, что переживает.
МИР 24 05:40
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Гаджеты
Специалисты признали наушники AirPods Pro неремонтопригодными
Сайт iFixit поделился результатами разборки и рентгенографии презентованных на этой неделе наушников AirPods Pro.
UfaTime.ru 08:19
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Политика
Григорий Лепс объявлен персоной нон-грата в Латвии
Певца Григория Лепса объявили в Латвии персоной нон-грата. Певцу запретили въезд в страну.
BFM.ru 10:03
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Авто
Для китайского рынка стал доступен новый Hyundai Creta
Второе поколение кроссовера Hyundai Creta стало доступно для китайских автолюбителей. Для них автомобиль широко известен под названием ix25.
DriveNN.ru 11:31
Армия и оружие
Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО
Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Военное дело вчера в 11:02
Происшествия
Суд отказал в эксгумации тела «пьяного» мальчика
В Кировской области суд отклонил ходатайство следователя об эксгумации тела ребенка, сбитого насмерть сотрудником полиции.
Lenta.ru 12:41
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 09:20
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
32CARS.ru вчера в 09:01
Авто
Названы лучшие автомобили за 1,5 миллиона рублей
Автоновости дня 05:08
Общество
Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Министерство транспорта отменило приказ, давший старт переводу всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
Общество
МЭР предложил перевести банки и ТЭК на российский софт
Талыбов обратил внимание: действующее законодательство не позволяет российскому правительству устанавливать требования об использовании отечественного программного обеспечения и оборудования на объектах КИИ.
Право.ру 04:59