Футбол

Нева СпортНева СпортЧерчесов назовет состав сборной России 5 ноября

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020. Россияне 16 ноября сыграют дома с Бельгией, а 19 ноября сразятся на выезде с Сан-Марино.
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