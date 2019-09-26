Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кого считает лучшими голкиперами страны, передает ТАСС. По словам наставника, таковыми являются дважды чемпион СССР Ринат Дасаев и игрок московского ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший карьеру в сборной в 2018 году.

Черчесов назвал Дасаева и Акинфеева лучшими вратарями в истории России

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