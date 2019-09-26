Футбол
Газета.RuЧерчесов назвал Дасаева и Акинфеева лучшими вратарями в истории России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кого считает лучшими голкиперами страны, передает ТАСС. По словам наставника, таковыми являются дважды чемпион СССР Ринат Дасаев и игрок московского ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший карьеру в сборной в 2018 году.
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Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND
Речь идёт о преемнике Intel 660p, первого и наиболее успешного потребительского твердотельного накопителя, использующего флеш-память NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC).
3DNews 05:13
Происшествия
Суд отпустил фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло из СИЗО
Басманный районный суд Москвы постановил отпустить из СИЗО фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, сообщает «Медиазона».
Ведомости 08:46
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Путин выразил соболезнования вдове Жака Ширака
По сообщению пресс-службы Кремля, российский лидер Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями вдове Жака Ширака Бернадет Ширак.
Tochka Zрения 08:44
Происшествия
В небе над Москвой едва не столкнулись два самолета
В небе над Москвой два самолета оказались на опасном близком друг от друга расстоянии.
Росбалт 08:12
Политика
«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам
Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.
РБК 24 сентября в 22:11
Шоу-бизнес
Онколог объяснил связь рака у Фриске, Хворостовского и Заворотнюк
Врач-онколог объяснил связь между раком у оперного певца Дмитрия Хворостовского, поп-певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк.
Evo-rus.com 05:50
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 05:26
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
РИА Новости 03:35
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала свое лицо до пластики
Модель выложила архивное фото Прославившаяся нестандартной внешностью 38-летняя Ким Кардашьян не перестает удивлять публику своими откровениями.
WomanHit.ru 06:14
Культура
Полиглот Дмитрий Петров нашел ключ к изучению татарского языка
По словам Дмитрия Петрова, для изучения татарского языка необходимо усвоить несколько фундаментальных принципов, представляющих из себя некий стержень языковой структуры, на который в свою очередь нанизывается лексический запас.
Sntat.ru 02:30
Авто
Дешево и сердито: Renault выпустила бюджетный электромобиль
Цена на новинку с учётом государственных субсидий составляет 8 700 долларов (примерно 560 тысяч рублей), что делает Renault City K-ZE одним из самых привлекательных предложений в сегменте бюджетных электромобилей.
Российская газета 09:05
Политика
США введут санкции против Китая из-за иранской нефти
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона решила ввести санкционные меры против Китая из-за транспортировки иранской нефти.
Газета.Ru вчера в 21:06
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Происшествия
При жесткой посадке «Боинга» в Барнауле пострадали 23 человека
Дождь вчера в 13:14
Космос
Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 вчера в 11:01
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Происшествия
В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
РИА Новости 08:35
Футбол
ФИФА привела доказательства, что капитан Никарагуа голосовал за Месси
Спорт БИЗНЕС Online 07:04
Недвижимость
Аналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах
Покупка квартиры в ипотеку в российских городах-миллионниках может быть выгоднее в долгосрочной перспективе, чем аренда.
РБК 05:00
Происшествия
Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома
В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.
Вести.Ru 09:02
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Космос
Визуализация НАСА показывает искривленный мир черной дыры
Визуализация моделирует появление черной дыры, в которой падающее вещество собралось в тонкую горячую структуру, называемую аккреционным диском.
AstroNews.ru вчера в 17:38