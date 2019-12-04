С кем именно сыграет сборная России перед Евро-2020, Черчесов не сказал. Ранее сообщалось, что соперниками россиян по контрольным матчам будут сборные Молдавии и Польши: такая информация распространялась силами представителей самих федераций этих стран.

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Общество В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.

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Армия и оружие Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.

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