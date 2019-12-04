Сборная России по футболу проведёт 4 товарищеских матча перед чемпионатом Европы-2020. Два матча россияне сыграют на выезде 28 и 31 марта, третий запланирован на 2 июня, домашний матч состоится 6 июня в Москве. Кто будет соперником нашей сборной, пока неизвестно.

Спорт день за днем

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