Футбол
Нева СпортСборная России сыграет 4 товарищеских матча перед Евро-2020
Сборная России по футболу проведёт 4 товарищеских матча перед чемпионатом Европы-2020. Два матча россияне сыграют на выезде 28 и 31 марта, третий запланирован на 2 июня, домашний матч состоится 6 июня в Москве. Кто будет соперником нашей сборной, пока неизвестно.
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Общество
Coca-Cola и PepsiCo снизят количество сахара в напитках в России
Помимо обязательства снизить содержание сахара в напитках, Кодекс добровольных обязательств содержит условие о введении в ассортимент напитков в упаковках менее 500 мл, размещении информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и другие.
Авто
Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta
Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
Происшествия
ГИБДД прогнозирует рост смертности на дорогах
В ГИБДД России прогнозируют рост уровня смертности на российских дорогах.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном на Snapdragon 865
Новинка станет одним из первых гаджетов, использующих новый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.
Общество
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Политика
Лидеры НАТО назвали «агрессивные действия» России одной из угроз
НАТО рассматривает действия России как агрессивные и представляющие угрозу евроатлантической безопасности, говорится в итоговом заявлении саммита в Лондоне, приуроченного к 70-летию альянса.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на этапе КМ в Эстерсунде
Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на 20 км в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Политика
Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем
Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка - а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране - оказала определенную поддержку Вучичу.
Политика
Трамп заявил, что Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп сообщил, что французский лидер Эммануэль Макрон взял обратно свои слова о «смерти мозга» НАТО.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Авто
В России снизились цены на автомобили Ravon
С учётом предложений, минимальные цены на автомобили марки выглядят так: R2 - 586 000 рублей; R3 Nexia - 550 000 рублей; R4 - 603 000 рублей.
Единоборства
Джошуа и Руис провели открытую тренировку
Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Политика
Зеленский поговорил по телефону с ведущей «Россия 1» Скабеевой
Российский журналист и телеведущая Ольга Скабеева переговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Здоровье
Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Политика
Меркель объяснила причину высылки российских дипломатов из Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что российские дипломаты были высланы из ФРГ на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как Москва не помогла расследовать данное преступление.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Наука
Мышей научили не пить при повышении градуса алкоголя
Ученые из Национального института здоровья в Бетесде (США) научили мышей вовремя останавливаться при повышении градуса алкоголя, избирательно заблокировав альдегиддегидрогеназу (АДГ) в печени.
Футбол
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» бьются за Санчо
Трансфер может состояться либо в январе, либо следующим летом, утверждает Goal.com Манчестер Юнайтед пока рано сбрасывать со счетов.
Шоу-бизнес
Джоли встречается с бывшей девушкой Мэрилина Мэнсона
Актриса давно испытывает симпатию к коллеге На днях источник из окружения 44-летней Анджелины Джоли сообщил журналистам, что кинодива закрутила новый роман.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
Всего в России насчитывается 1,06 млн ВИЧ-инфицированных, рассказал "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Общество
Дмитрий Медведев решил притормозить штрафы за превышение скорости
Как уточняет «Коммерсант», идея об ужесточении наказания за превышение порога скорости на 10 км/ч обсуждалась в центральном офисе «Единой России» в ходе приема по случаю дня рождения партии.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.