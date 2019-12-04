Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-СпортЧерчесов назвал даты контрольных матчей сборной России перед Евро-2020

С кем именно сыграет сборная России перед Евро-2020, Черчесов не сказал. Ранее сообщалось, что соперниками россиян по контрольным матчам будут сборные Молдавии и Польши: такая информация распространялась силами представителей самих федераций этих стран.
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