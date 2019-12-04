Футбол
Интерфакс-СпортЧерчесов назвал даты контрольных матчей сборной России перед Евро-2020
С кем именно сыграет сборная России перед Евро-2020, Черчесов не сказал. Ранее сообщалось, что соперниками россиян по контрольным матчам будут сборные Молдавии и Польши: такая информация распространялась силами представителей самих федераций этих стран.
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Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Происшествия
Пожилые супруги погибли в ДТП в Свердловской области
В Свердловской области на 213-м км трассы Екатеринбург–Тюмень пожилые супруги попали в аварию.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Авто
Продажи АвтоВАЗа в ноябре упали на 7%
В ноябре 2019 года продажи "АвтоВАЗа" снизились на 7% в годовом выражении: до 31,22 тыс. автомобилей (33,7 тыс. в ноябре 2018 года).
Политика
Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца
Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Технологии
Стало известно о попытках взлома переписки в Telegram через СМС
Пользователи мессенджера Telegram стали жертвами злоумышленников-взломщиков, получивших доступ к их переписке, объектом кибератак стали преимущественно российские предприниматели.
Здоровье
Медики назвали неожиданные продукты, влияющие на работу мозга
Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты удивительным, но разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.
Авто
Datsun не планирует покидать рынок России
Политика
Глава «Патриота» объяснил появление Пригожина в структуре медиагруппы
Отвечая на вопрос, чем именно Пригожин занимается в качестве главы совета, руководитель медиагруппы сказал, что тот помогает входящим в нее СМИ.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
Космос
На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
Наука
Систему подписки на научные журналы передали в управление РФФИ
На заседании, которое прошло в Министерстве, первый заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Трубников предложил сделать РФФИ единым оператором национальной подписки.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Общество
Врач назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе
Диетологи рекомендуют найти более полезную для ЖКТ альтернативу привычным блюдам.
Политика
Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве
Политика
СБ Украины проводит обыски в офисе Медведчука, заявил депутат Рады
Служба безопасности Украины в среду проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь", в том числе Медведчука, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Поклонники «Мисс России-2003» были уверены, что блондинка и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, еще не расписаны.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Политика
МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации «уловкой» США
Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил МИД КНДР.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.