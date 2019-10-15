У сборной есть локальные задачи и есть глобальные. Наша следующая задача — успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место.

Футболисты сборной России, которые вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года, решили «локальную задачу». Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя результат матча в Никосии против команды Кипра.

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