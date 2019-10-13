Главная задача — выиграть чемпионат Европы. Есть и локальные, нельзя забывать, что будет жеребьевка, которая учитывает места в группе. Поэтому нужно учитывать все нюансы и побеждать Бельгию в Питере.

Футболисты сборной России, которые вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года, решили «локальную задачу». Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя результат матча в Никосии против команды Кипра.

Спорт день за днем

Футбол Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.

Политика «Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».

Происшествия Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.

Происшествия На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей девушки В Челябинской области задержаны подозреваемые в убийстве 27-летней Ксении К. Об этом пишут местные СМИ.

Политика Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.

Культура Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.

Политика Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.

Армия и оружие В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».

Футбол Кавани проведет переговоры с «Ювентусом» По данным источника, футболист собирается провести переговоры с несколькими клубами.

Происшествия Задержание забивших биатлониста до смерти красноярцев сняли на видео В Красноярске задержали предполагаемых убийц 31-летнего мужчины, которые вломились к нему в квартиру и избили до полусмерти, снимая при этом видео.

Футбол Министр спорта Франции требует от УЕФА наказать турецких футболистов Министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что сборная Турции по футболу должна быть наказана за воинское приветствие игроков во время отборочного матча чемпионата Европы-2020 (1:1) и попросила УЕФА начать расследование.

Политика Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.

Общество Начался прием заявок на конкурс президентских грантов 2020 года Фонд президентских грантов начал прием заявок на первый конкурс 2020 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организации.

Общество Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны, расположенном в подмосковных Мытищах, прошло прощание с космонавтом Алексеем Леоновым.

Шоу-бизнес Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение.

Кино В Сети появились первые кадры со съемок фильма «Отряд самоубийц 2» Во вторник, 15 октября, в сети появились кадры со съемочной площадки фильма "Отряд самоубийц 2". Ролик опубликован в официальном Instagram режиссера Джеймса Ганна.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой Сотни жителей Саратова пришли к храму Первоверховных Апостолов Петра и Павла, чтобы проститься с девятилетней Лизой Киселёвой.

Экономика Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.

Происшествия Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.

Политика Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера» 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.